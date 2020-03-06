Марсоход NASA получил официальное название

В четверг космическое агентство NASA объявило название своего следующего марсохода: Perseverance, "Настойчивость". Это будет пятая исследовательская машина на Красной планете, следовавшая по следам аппаратов с названием Sojourner, Spirit, Opportunity и Curiosity.

Название было объявлено на мероприятии в средней школе Лейк-Брэддок в Бёрке, штат Вирджиния, чтобы поздравить Алекса Мазера, ученика седьмого класса, который выбрал его. "Идея Алекса задала дух исследования. Как и в любой предыдущей исследовательской миссии, наш марсоход столкнется с трудностями и сделает удивительные открытия", - сказал Томас Цурбухен, помощник администратора Управления научной миссии NASA.

Как и его предшественники, Perseverance получил название от ребенка школьного возраста по результатам общенационального конкурса. Так же было и с Sojourner в 1997 году, вездеходами Spirit и Opportunity, которые приземлились на Марсе в 2004 году, и Curiosity, который изучает Марс с 2012 года. Последний конкурс начался в августе прошлого года, когда 4700 судей-добровольцев, включая учителей и космических энтузиастов, сократили число участников до 155 полуфиналистов, прежде чем девять имен были опубликованы на веб-сайте NASA. Более 770 000 предложений было подано онлайн, прежде чем космическое агентство определило победителя.

Алекс Мазер получит приглашение отправиться со своей семьей на мыс Канаверал во Флориде, чтобы увидеть, как ровер начнет свое путешествие.



Как сообщало издание "Комментарии", NASA объявило о новом наборе астронавтов.

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