Семиклассник придумал имя для пятого марсохода NASA

Пятый марсоход NASA получил официальное название Perseverance, что переводится с английского языка как "Настойчивость". Об этом сообщили на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.



Такое оригинальное название придумал американский ученик седьмого класса Алекс Мейтер, который живет в штате Вирджиния. Им с семьей подарили возможность наблюдать запуск этого марсохода с мыса Канаверал уже летом 2020 года.

Марсоход соберет образцы с поверхности "красной планеты" и доставит их на Землю. Заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что такого успеха нельзя было достичь без настойчивости.

Этот марсоход станет первым аппаратом, который соберет с Марса образцы, которые затем попадут на Землю. Подобных успехов в науке и изучении Солнечной системы нельзя достичь без двух важных вещей — любопытства и настойчивости.

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