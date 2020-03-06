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Семиклассник придумал имя для пятого марсохода NASA

Его планируют запустить уже в этом году.

6 марта 2020, 23:51
Автор:

• Антон Варанов

Семиклассник придумал имя для пятого марсохода NASA

Пятый марсоход NASA получил официальное название Perseverance, что переводится с английского языка как "Настойчивость". Об этом сообщили на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Такое оригинальное название придумал американский ученик седьмого класса Алекс Мейтер, который живет в штате Вирджиния. Им с семьей подарили возможность наблюдать запуск этого марсохода с мыса Канаверал уже летом 2020 года.

Марсоход соберет образцы с поверхности "красной планеты" и доставит их на Землю. Заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что такого успеха нельзя было достичь без настойчивости.

Этот марсоход станет первым аппаратом, который соберет с Марса образцы, которые затем попадут на Землю. Подобных успехов в науке и изучении Солнечной системы нельзя достичь без двух важных вещей — любопытства и настойчивости.

Как сообщал портал "Комментарии", Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию за использование его образа для создания робота-няни.


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Источник: https://www.nasa.gov/press-release/virginia-middle-school-student-earns-honor-of-naming-nasas-next-mars-rover
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