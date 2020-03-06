Семиклассник придумал имя для пятого марсохода NASA

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Пятый марсоход NASA получил
официальное название Perseverance,
что переводится с английского языка как "Настойчивость". Об этом сообщили на
официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию
космического пространства.
Такое оригинальное
название придумал американский ученик седьмого класса Алекс Мейтер, который
живет в штате Вирджиния. Им с семьей подарили возможность наблюдать запуск
этого марсохода с мыса Канаверал уже летом 2020 года.
Марсоход соберет образцы с поверхности
"красной планеты" и доставит их на Землю. Заместитель руководителя
научного подразделения NASA
Томас Цурбухен заявил, что такого
успеха нельзя было достичь без настойчивости.
Этот марсоход станет
первым аппаратом, который соберет с Марса образцы, которые затем попадут на Землю.
Подобных успехов в науке и изучении Солнечной системы нельзя достичь без двух
важных вещей — любопытства и настойчивости.
Как сообщал портал "Комментарии",
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