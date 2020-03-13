Астрономы обнаружили планету с дождем из железа

Астрономы обнаружили планету за сотни световых лет от Земли, на которой сильная жара приводит к выпадению на поверхность расплавленного железа. Ученые, использующие Very Large Telescope (ESL) Европейской Южной Обсерватории (VLT), обнаружили экзотическую планету, расположенную в 640 световых годах от нас. Условия этой планеты напоминают ад.

В журнале Nature исследователи описали гигантскую экзопланету, которая со своей дневной стороны может достигать температуры выше 2400 градусов по Цельсию. В таких условиях планета, получившая название WASP-76b, имеет достаточно высокую температуру для испарения металлов.

Сильные ветры переносят пары железа на более прохладную ночную сторону планеты, которая затем конденсируется, образуя капли, падающие на поверхность планеты, создавая "железный дождь". Дождь постоянен, поскольку планета всегда показывает своей родительской звезде только одну сторону, оставляя свою затененную часть в вечной темноте.

Дневная сторона подвергается мощнейшему тепловому влиянию от своей родительской звезды. Оно в тысячи раз сильнее, чем то, что Земля получает от Солнца. По словам исследователей, на WASP-76b так жарко, что молекулы разделяются на атомы, а металлы, такие как железо, попадают в атмосферу.

Как сообщало издание "Комментарии", американцы хотят обустроить плантации в космосе.

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