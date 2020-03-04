Космический хлопок: американцы хотят обустроить плантации в космосе

Американские ученые планируют отправить хлопок в космос. В условиях невесомости будут разрабатывать новые сорта растения. Об этом говорится на сайте Международной службы по приобретению агробиотехнологических приложений.

Амбиции американских ученых с Института биотехнологий имени Хадсона Альфы уже давно вышли за пределы не только США, но и всей планеты. Теперь они нацелены разбить хлопковые плантации в космосе. Для этого, даже, объединились с несколькими партнерами с научного мира и повсюду ищут всевозможные гранты на развитие своего проекта.

Исследователи планируют отправить в космос, для начала, обычный хлопок. А затем начнут экспериментировать. В условиях невесомости они смогут вносить изменения в генетический код растения. Таким образом, в перспективе, ученые планируют выращивать цветной хлопок, огнеупорный, и, не исключено, антибактериальный. Также хотят изобретать сорта с более прочными волокнами, устойчивые к засухе и скачкам температуры.

Конечно, все это в далекой перспективе. Пока ученым нужно понять, чем отличается генетический код растений выращенных традиционным способом на обычной почве на Земле от того, который будет произрастать в космосе. Различия будут сравнивать как на генном уровне, так и на уровне признаков, которые будут видны невооруженным глазом.

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