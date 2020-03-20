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NASA приостанавливает работу своих космических центров

Остановка работы космических центров NASA может помешать своевременной отправке астронавтов на Луну

сегодня, 13:56
Автор:

• Зинченко Павел

NASA приостанавливает работу своих космических центров

Космическое агентство NASA закрывает два своих космических центра, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса. Американское космическое агентство заявило, что приостановит работу на своем предприятии в Михуде в Новом Орлеане, где строится ракета для полета на Луну и система космического запуска. Космический центр Stennis в Миссисипи, где испытывается ракетный ускоритель, также временно закроется. Это может задержать миссию NASA по отправке астронавтов на Луну в 2024 году.

В настоящее время в США зарегистрировано более 11 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе один известный случай в космическом центре NASA Stennis. "NASA временно приостановит производство и тестирование системы Space Launch System и оборудования Orion", - сказал администратор агентства Джим Бриденстайн. На рабочее место допускаются только те, кто занимается безопасностью и критически важной инфраструктурой.

Задержки повлияют на производство и испытания системы космического запуска и Orion, капсулы, которая доставит астронавтов на Луну. NASA поставило своей целью посадку на Луну к концу 2024 года. Испытательный полет без каких-либо космонавтов на борту также может быть отложен до 2021 года. Еще одно учреждение NASA, Космический центр им. Кеннеди во Флориде, в настоящее время работает. Это место создания вездехода Perserverance, который должен отправиться на Марс этим летом, чтобы найти признаки древней жизни и собрать образцы камней и почвы.

Как сообщало издание "Комментарии", марсоход NASA получил официальное название.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-51956873
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