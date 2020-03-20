NASA приостанавливает работу своих космических центров

Космическое агентство NASA закрывает два своих космических центра, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса. Американское космическое агентство заявило, что приостановит работу на своем предприятии в Михуде в Новом Орлеане, где строится ракета для полета на Луну и система космического запуска. Космический центр Stennis в Миссисипи, где испытывается ракетный ускоритель, также временно закроется. Это может задержать миссию NASA по отправке астронавтов на Луну в 2024 году.

В настоящее время в США зарегистрировано более 11 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе один известный случай в космическом центре NASA Stennis. "NASA временно приостановит производство и тестирование системы Space Launch System и оборудования Orion", - сказал администратор агентства Джим Бриденстайн. На рабочее место допускаются только те, кто занимается безопасностью и критически важной инфраструктурой.

Задержки повлияют на производство и испытания системы космического запуска и Orion, капсулы, которая доставит астронавтов на Луну. NASA поставило своей целью посадку на Луну к концу 2024 года. Испытательный полет без каких-либо космонавтов на борту также может быть отложен до 2021 года. Еще одно учреждение NASA, Космический центр им. Кеннеди во Флориде, в настоящее время работает. Это место создания вездехода Perserverance, который должен отправиться на Марс этим летом, чтобы найти признаки древней жизни и собрать образцы камней и почвы.

Как сообщало издание "Комментарии", марсоход NASA получил официальное название.

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