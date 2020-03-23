Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.03.2020

BTC/USD

5845.26

ETH/USD

123.66

LTC/USD

36.54

НБУ 23.03.2020

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос Британская компания создает собственное созвездие спутников
НОВОСТИ Все новости

Британская компания создает собственное созвездие спутников

Лондонский стартап пытается создать собственное созвездие космических спутников, чтобы защититься от банкротства

сегодня, 10:32
Автор:

• Зинченко Павел

Британская компания создает собственное созвездие спутников

Лондонский стартап OneWeb запустил крупную партию спутников. Ракета "Союз" стартовала с казахстанского Байконура, доставив на орбиту еще 34 космических корабля, чтобы продолжить наращивание широкополосного интернет-созвездия компании. Миссия состоялась, несмотря на пандемию коронавируса, которая ограничивала большую космическую деятельность в других местах. Это также произошло на фоне слухов, что фирма может рассмотреть вопрос о защите от банкротства.

В отчете Bloomberg, опубликованном в четверг, говорится, что OneWeb рассматривает различные варианты, которые она может использовать, чтобы предотвратить трудности, связанные с денежным кризисом. Пресс-секретарь не стал комментировать эти слухи, сообщив BBC News только о том, что OneWeb "на 100% сфокусирована на запуске".

Ракета "Союз" покинула казахский космодром точно по расписанию в 22:06 по местному времени (17:06 по Гринвичу) в субботу. Ее полезная нагрузка увеличит текущий размер созвездия стартапа до 74 спутников. Сорок космических кораблей были подняты в двух предыдущих запусках. Завершенная сеть нацелена на создание орбитальной конфигурации, состоящей примерно из 650 спутников, причем доступ к Интернету сначала будет доступен для некоторых клиентов в северных широтах, а затем будет предложен в глобальном масштабе.

Как сообщало издание "Комментарии", американцы отправили СМС-сообщение с космического спутника.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-51991325
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...