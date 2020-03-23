Британская компания создает собственное созвездие спутников

Лондонский стартап OneWeb запустил крупную партию спутников. Ракета "Союз" стартовала с казахстанского Байконура, доставив на орбиту еще 34 космических корабля, чтобы продолжить наращивание широкополосного интернет-созвездия компании. Миссия состоялась, несмотря на пандемию коронавируса, которая ограничивала большую космическую деятельность в других местах. Это также произошло на фоне слухов, что фирма может рассмотреть вопрос о защите от банкротства.

В отчете Bloomberg, опубликованном в четверг, говорится, что OneWeb рассматривает различные варианты, которые она может использовать, чтобы предотвратить трудности, связанные с денежным кризисом. Пресс-секретарь не стал комментировать эти слухи, сообщив BBC News только о том, что OneWeb "на 100% сфокусирована на запуске".

Ракета "Союз" покинула казахский космодром точно по расписанию в 22:06 по местному времени (17:06 по Гринвичу) в субботу. Ее полезная нагрузка увеличит текущий размер созвездия стартапа до 74 спутников. Сорок космических кораблей были подняты в двух предыдущих запусках. Завершенная сеть нацелена на создание орбитальной конфигурации, состоящей примерно из 650 спутников, причем доступ к Интернету сначала будет доступен для некоторых клиентов в северных широтах, а затем будет предложен в глобальном масштабе.

Как сообщало издание "Комментарии", американцы отправили СМС-сообщение с космического спутника.

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