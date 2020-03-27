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Американцы запустили ракету со спутником военного назначения

Созвездие спутников AEHF обеспечит безперебойную связь между национальным руководством и вооруженными силами США

сегодня, 14:04
Автор:

• Зинченко Павел

Американцы запустили ракету со спутником военного назначения

26 марта ракета Atlas V (United Launch Alliance Alliance, ULA) поднялась в небо, доставив на орбиту высокотехнологичный военный спутник связи США. Ракета, укомплектованная пятью твердыми ракетными ускорителями, стартовала с комплекса 41 на станции ВВС США на мысе Канаверал.

К ракете был прикреплен шестой усовершенствованный сверхвысокочастотный спутник (AEHF-6). AEHF-6 является последним спутником в созвездии AEHF, и он обеспечит защищенную от помех связь - включая видео в реальном времени - между национальным руководством США и развернутыми вооруженными силами.

Созвездие AEHF за 1,1 миллиарда долларов создано компанией Lockheed Martin и состоит из шести безопасных военных спутников связи, которые заменят стареющее созвездие Milstar. Работая в тандеме, спутники будут обеспечивать покрытие с геостационарной орбиты Земли, примерно в 35 700 километров над планетой. Эта орбита позволяет космическому кораблю двигаться синхронно с вращением Земли, обеспечивая постоянный охват одной и той же части планеты.

Этот запуск является 83-им полетом Atlas V и 11-ым в целом в конфигурации 551. Самая мощная версия Atlas V, 551, оснащена пятью твердотопливными ракетными ускорителями, 5,5-метровым обтекателем полезной нагрузки шириной 16,5 футов и верхней ступенью кентавра с одним двигателем.

Как сообщало издание "Комментарии", космос признали оперативным пространством для войск НАТО.


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Источник: https://www.space.com/space-force-launches-military-satellite-aehf-6.html
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