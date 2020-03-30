NASA представила собственный электрический самолет

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Космическое агентство NASA поделилось первыми фотографиями своего нового полностью электрического самолета X-57 Maxwell, который будет тише и на 500 процентов эффективнее, чем обычный самолет. Это будет первый пилотируемый X-самолет, произведенный NASA в течении двух десятилетий и призванный помочь в разработке стандартов для будущих полностью электрических самолетов.
Электрический самолет X-57 Maxwell начал свою жизнь как четырехместный обычный легкий самолет Tecnam P2006T, в котором поршневые двигатели были заменены двенадцатью электродвигателями. NASA заявляет, что у самолета имеются тонкие крылья, которые повысят эффективность за счет уменьшения сопротивления в полете, а также литий-ионные аккумуляторы для обеспечения питания.
Самолет был разработан командой инженеров, исследователей, пилотов, визуальных художников и многих других специалистов NASA. Он получает взлетно-посадочную тягу от двенадцати электродвигателей большой грузоподъемности, а также имеет гребневые винты. NASA сообщает, что, когда X-57 будет полностью разработан, он сможет быть на 500 процентов более эффективным на крейсерских скоростях, чем обычный самолет. При этом во время полета будут отсутствовать вредоносные выбросы, а уровень шума будет гораздо ниже.
Как сообщало издание "Комментарии", NASA приостанавливает работу своих космических центров.
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