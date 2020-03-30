NASA хочет перенаправить астероид в 2021 году

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Национальное управление
по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) хочет запустить специальную миссию DART для
перенаправления астероида, который пока что не угрожает планете. Об этом
сообщили в научном издании Science
Alert.
Несмотря на отсутствие
угрозы для Земли, в агентстве решили провести миссию в качестве тренировки на
случай реальной угрозы астероида. Миссия DART предусматривает
испытание перенаправления двойного астероида, а ее начало запланировано на
конец июля следующего года.
Демонстрационная
тренировочная миссия по использованию кинетического удара направится к
астероидной системе Didymos для отклонения астероида от Земли, который даже
сейчас не несет реальной угрозы планете.
Крупнейший астероид
имеет диаметр 780 метров, а самый маленький — всего 160 метров — именно такой
может угрожать нашей планете в будущем. Миссия нацелена на последний и
планирует достигнуть астероидной системы уже 22 сентября 2021 года.
Как сообщал портал "Комментарии",
"антиколомойский" закон приняли за основу в Верховной Раде.
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