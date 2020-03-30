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NASA хочет перенаправить астероид в 2021 году

Астероид не угрожает планете, но в NASA решили провести тренировку

сегодня, 21:48
Автор:

• Антон Варанов

NASA хочет перенаправить астероид в 2021 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) хочет запустить специальную миссию DART для перенаправления астероида, который пока что не угрожает планете. Об этом сообщили в научном издании Science Alert.

Несмотря на отсутствие угрозы для Земли, в агентстве решили провести миссию в качестве тренировки на случай реальной угрозы астероида. Миссия DART предусматривает испытание перенаправления двойного астероида, а ее начало запланировано на конец июля следующего года.

Демонстрационная тренировочная миссия по использованию кинетического удара направится к астероидной системе Didymos для отклонения астероида от Земли, который даже сейчас не несет реальной угрозы планете.

Крупнейший астероид имеет диаметр 780 метров, а самый маленький — всего 160 метров — именно такой может угрожать нашей планете в будущем. Миссия нацелена на последний и планирует достигнуть астероидной системы уже 22 сентября 2021 года.

Как сообщал портал "Комментарии", "антиколомойский" закон приняли за основу в Верховной Раде.


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Источник: https://www.sciencealert.com/this-epic-ion-engine-will-power-nasa-s-test-mission-to-redirect-an-asteroid
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