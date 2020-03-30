«Антиколомойский» закон принят за основу: Верховная Рада поддержала 267 голосами

Сегодня, 30 марта, на третьем за день внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины приняли в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект, который предусматривает невозможность возврата национализированных банков бывшим владельцам.



На принятии этого документа также настаивал Международный валютный фонд, который пообещал выдать Украине кредит на 10 миллиардов долларов при выполнении в том числе этого условия. Для получения денег страной народные депутаты должны также принять закон о рынке земли, поправки к которому на момент публикации рассматриваются в Верховной Раде.

"Антиколомойский" законопроект поддержали 267 народных депутатов, среди которых представители фракций "Голос", "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Против закона выступили 17 народных депутатов, еще 31 воздержался, а 29 не голосовали.

На первом внеочередном заседании Верховной Рады сегодня в 14:00 народные депутаты сняли с должностей главу Министерства здравоохранения Илью Емца и главу Министерства финансов Игоря Уманского, но не смогли назначить новых министров — не хватило голосов.

В начале второго внеочередного заседания сегодня в 16:30 народные депутаты назначили Максима Степанова и Сергея Марченко новыми министрами здравоохранения и финансов соответственно.

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