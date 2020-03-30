"Будет безвиз": глава МИД рассказал об отношениях с ЕС после пандемии

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Сегодня, 30 марта,
глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировая
пандемия коронавируса Covid-19 не должна
отразиться на безвизовом соглашении между Украиной и Европейским Союзом. Об
этом сообщили в издании "Европейская правда" со ссылкой на слова Дмитрия Кулебы
в интервью этому же изданию.
По его словам, потеря
Шенгена "будет непоправимым ударом по ЕС". Он пообещал активно работать с
партнерами Украины для сохранения "полученных украинскими гражданами свободы в
отношениях с ЕС". В первую очередь речь идет о свободном передвижении
украинцев.
Также Дмитрий Кулеба добавил, что не уверен в восстановлении авиационных перелетов до конца 2020 года. По его словам, на этот вопрос сегодня никто в мире не сможет дать ответа. Таким образом, глава МИД пообещал сохранение безвиза для украинцев после завершения пандемии коронавируса.
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