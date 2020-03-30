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"Будет безвиз": глава МИД рассказал об отношениях с ЕС после пандемии

Глава МИД Кулеба пообещал сохранение безвиза с ЕС даже после пандемии коронавируса

сегодня, 18:56
Автор:

• Антон Варанов

"Будет безвиз": глава МИД рассказал об отношениях с ЕС после пандемии

Сегодня, 30 марта, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировая пандемия коронавируса Covid-19 не должна отразиться на безвизовом соглашении между Украиной и Европейским Союзом. Об этом сообщили в издании "Европейская правда" со ссылкой на слова Дмитрия Кулебы в интервью этому же изданию.

По его словам, потеря Шенгена "будет непоправимым ударом по ЕС". Он пообещал активно работать с партнерами Украины для сохранения "полученных украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС". В первую очередь речь идет о свободном передвижении украинцев.

Также Дмитрий Кулеба добавил, что не уверен в восстановлении авиационных перелетов до конца 2020 года. По его словам, на этот вопрос сегодня никто в мире не сможет дать ответа. Таким образом, глава МИД пообещал сохранение безвиза для украинцев после завершения пандемии коронавируса.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/03/30/7108131/
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