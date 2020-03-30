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Обновление в Telegram: сортировка чатов и каналов, статистика для каналов и другое

Одно из крупнейших обновлений в Telegram за последнее время

сегодня, 17:32
Автор:

• Антон Варанов

Обновление в Telegram: сортировка чатов и каналов, статистика для каналов и другое

Сегодня, 30 марта, Telegram сообщил о нововведениях в мессенджере, среди которых папки для чатов и каналов, подробная статистика для руководителей каналов и другие изменения. Об этом представители Telegram сообщили в блоге компании.

Новая версия Telegram 6.0 уже доступна некоторым пользователям. Все остальные, вероятно, получат обновление в течение нескольких дней. В компании также уточнили, что функция сортировки чатов активируется после появления "слишком длинного" списка диалогов. Ранее в мессенджере нельзя было сортировать чаты при использовании официальных клиентов.

"Наши пользователи рассчитывают на Telegram в учебе и работе, особенно в последнее время. Чтобы чаты справлялись с нагрузкой, а вы не пропустили важные сообщения, мы представляем папки для чатов именно сейчас", — заявили в блоге Telegram.

Среди прочего введена подробная статистика для администраторов каналов, в которых более 1000 подписчиков, новые эмодзи по теме коронавируса Covid-19 и кубик для настольных игр.

Как сообщал портал "Комментарии", в ближайшее время Tesla сократит штат сотрудников Gigafactory в Неваде.


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Источник: https://telegram.org/blog/folders
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