Обновление в Telegram: сортировка чатов и каналов, статистика для каналов и другое

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Сегодня, 30 марта, Telegram сообщил
о нововведениях в мессенджере, среди которых папки для чатов и каналов,
подробная статистика для руководителей каналов и другие изменения. Об этом представители
Telegram сообщили в блоге компании.
Новая версия Telegram 6.0 уже доступна некоторым пользователям. Все
остальные, вероятно, получат обновление в течение нескольких дней. В компании также
уточнили, что функция сортировки чатов активируется после появления "слишком
длинного" списка диалогов. Ранее в мессенджере нельзя было сортировать чаты при
использовании официальных клиентов.
"Наши пользователи
рассчитывают на Telegram в учебе и работе, особенно в последнее время. Чтобы
чаты справлялись с нагрузкой, а вы не пропустили важные сообщения, мы
представляем папки для чатов именно сейчас", — заявили в блоге Telegram.
Среди прочего введена
подробная статистика для администраторов каналов, в которых более 1000
подписчиков, новые эмодзи по теме коронавируса Covid-19 и кубик для настольных игр.
Как сообщал портал "Комментарии",
в ближайшее время Tesla сократит штат сотрудников Gigafactory в Неваде.
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