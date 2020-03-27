В ближайшее время Tesla сократит штат сотрудников Gigafactory в Неваде

Американская компания-производитель электромобилей Tesla запланировала сокращение штата своих сотрудников на аккумуляторном заводе в штате Невада (США) примерно на 75% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию окружного менеджера компании.



Партнер Tesla — японская компания Panasonic — также сообщила, что планирует сократить производство на заводе в Неваде на этой неделе, а затем и вовсе закрыть его на 14-дневный карантин.

Завод Tesla в Неваде занимается производством электродвигателей и аккумуляторов для популярных седанов Tesla Model 3. В сообщении менеджера компании сказано, что Tesla планирует сокращение штата сотрудников на Gigafactory на 75% в ближайшие дни. Никаких других подробностей пока нет, включая информацию о том, сколько конкретно сотрудников работает на заводе.

Также на прошлой неделе Tesla объявляла о временной приостановке производств на заводах в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Два сотрудника компании получили положительный результат теста на коронавирус, но они работали из дома на протяжении последних двух недель.

Как сообщал портал "Комментарии", в США более 100 тысяч заболевших коронавирусом Covid-19.

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