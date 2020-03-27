В ближайшее время Tesla сократит штат сотрудников Gigafactory в Неваде

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6671.05
ETH/USD
137.44
LTC/USD
39.78
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
31.35
RUB/UAH
0.36
Американская
компания-производитель электромобилей Tesla запланировала
сокращение штата своих сотрудников на аккумуляторном заводе в штате Невада
(США) примерно на 75% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию окружного менеджера
компании.
Партнер Tesla —
японская компания Panasonic — также сообщила, что планирует сократить производство
на заводе в Неваде на этой неделе, а затем и вовсе закрыть его на 14-дневный
карантин.
Завод Tesla в
Неваде занимается производством электродвигателей и аккумуляторов для
популярных седанов Tesla Model 3. В сообщении менеджера компании сказано, что Tesla планирует
сокращение штата сотрудников на Gigafactory
на 75% в ближайшие дни. Никаких
других подробностей пока нет, включая информацию о том, сколько конкретно
сотрудников работает на заводе.
Также на прошлой неделе Tesla объявляла о временной приостановке производств на заводах в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Два сотрудника компании получили положительный результат теста на коронавирус, но они работали из дома на протяжении последних двух недель.
Как сообщал портал "Комментарии", в США более 100 тысяч заболевших коронавирусом Covid-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости