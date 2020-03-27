Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.03.2020

BTC/USD

6671.05

ETH/USD

137.44

LTC/USD

39.78

НБУ 28.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В США более 100 тысяч заболевших, а в Украине осталось всего 5 областей без подтвержденных случаев коронавируса
НОВОСТИ Все новости

В США более 100 тысяч заболевших, а в Украине осталось всего 5 областей без подтвержденных случаев коронавируса

США уже пострадали от коронавируса больше, чем Украина

27 марта 2020, 23:55
Автор:

• Антон Варанов

В США более 100 тысяч заболевших, а в Украине осталось всего 5 областей без подтвержденных случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусом Covid-19 в США превысило отметку в 100 тысяч человек. Это первая страна в мире, в которой официально зарегистрировано столько заболевших. Об этом сообщают данные сайта Worldometers.

США уже второй день занимают 1-е место в антирейтинге стран по числу заболевших. Сегодня Италия тоже обогнала Китай, где началась пандемия коронавируса. При этом по числу смертей в мире Италия занимает 1-е место — 9134 человек. На 2-м месте Испания с 4940 смертями, а уже на 3-м — Китай, в котором от болезни умерли 3292 человека.

Примечательно, что Covid-19 стал активнее распространяться и в Украине. На момент публикации Минздрав официально зарегистрировал 310 случаев коронавируса в нашей стране. Из них 92 подтвердили за последние сутки.

Также в Украине осталось всего 5 областей без подтвержденных случаев коронавируса — Черниговская, Хмельницкая, Харьковская, Кировоградская и Николаевская.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесли на понедельник, 30 марта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...