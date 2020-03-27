В США более 100 тысяч заболевших, а в Украине осталось всего 5 областей без подтвержденных случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусом Covid-19 в США превысило отметку в 100 тысяч человек. Это первая страна в мире, в которой официально зарегистрировано столько заболевших. Об этом сообщают данные сайта Worldometers.



США уже второй день занимают 1-е место в антирейтинге стран по числу заболевших. Сегодня Италия тоже обогнала Китай, где началась пандемия коронавируса. При этом по числу смертей в мире Италия занимает 1-е место — 9134 человек. На 2-м месте Испания с 4940 смертями, а уже на 3-м — Китай, в котором от болезни умерли 3292 человека.

Примечательно, что Covid-19 стал активнее распространяться и в Украине. На момент публикации Минздрав официально зарегистрировал 310 случаев коронавируса в нашей стране. Из них 92 подтвердили за последние сутки.

Также в Украине осталось всего 5 областей без подтвержденных случаев коронавируса — Черниговская, Хмельницкая, Харьковская, Кировоградская и Николаевская.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесли на понедельник, 30 марта.

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