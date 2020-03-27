Внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесли на 30 марта

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесли на понедельник, 30 марта. Об этом сообщили в издании "24 канал" со ссылкой на слова президента Украины Владимир Зеленского в ходе общения с журналистами.



По словам Зеленского, приоритетная тема — подготовка законопроектов для борьбы с распространением коронавируса Covid-19 в Украине, в том числе изменения в государственном бюджете страны.

"Там надо очень тщательно и детально проработать, чтобы никого не обидеть и чтобы не остановить экономику. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди", — заявил президент Украины.

Также Зеленский рассказал, что в понедельник планируется рассмотреть вариант удаленной работы народных депутатов, потому что это не последние законопроекты для поддержки экономики в Украине, поэтому Верховной Раде придется собираться на внеочередные заседания и в дальнейшем, несмотря на общенациональный карантин.

Среди прочего на внеочередном заседании народные депутаты рассмотрят "антиколомойский" закон и закон о рынке земли — два необходимых законопроекта для получения кредита от Международного валютного фонда.

Как сообщал портал "Комментарии", глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в мире начался новый экономический кризис.

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