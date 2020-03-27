Внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесли на 30 марта

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Внеочередное
заседание Верховной Рады Украины перенесли на понедельник, 30 марта. Об этом сообщили
в издании "24 канал" со ссылкой на слова президента Украины Владимир Зеленского
в ходе общения с журналистами.
По
словам Зеленского, приоритетная тема — подготовка законопроектов для борьбы с
распространением коронавируса Covid-19
в Украине, в том числе изменения в государственном бюджете страны.
"Там надо очень тщательно и детально проработать, чтобы никого не обидеть и чтобы не
остановить экономику. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди", —
заявил президент Украины.
Также
Зеленский рассказал, что в понедельник планируется рассмотреть вариант
удаленной работы народных депутатов, потому что это не последние законопроекты
для поддержки экономики в Украине, поэтому Верховной Раде придется собираться
на внеочередные заседания и в дальнейшем, несмотря на общенациональный
карантин.
Среди
прочего на внеочередном заседании народные депутаты рассмотрят "антиколомойский"
закон и закон о рынке земли — два необходимых законопроекта для получения кредита
от Международного валютного фонда.
Как
сообщал портал "Комментарии", глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в
мире начался новый экономический кризис.
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