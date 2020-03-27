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Глава МВФ заявила, что в мире начался новый экономический кризис

По словам главы МВФ, новая рецессия может быть хуже кризиса 2009 года

сегодня, 22:50
Автор:

• Антон Варанов

Глава МВФ заявила, что в мире начался новый экономический кризис

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире начался новый экономический кризис, который может быть таким же или даже хуже, чем в 2009 году. Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на слова главы МВФ в ходе брифинга 27 марта.

По словам Георгиевой, мир вошел в новую рецессию, но МВФ прогнозирует восстановление экономики уже в следующем году при условии победы над распространением коронавируса Covid-19 по всему миру. Также глава МВФ подчеркнула, что больше всего вредит экономике череда банкротств, которая уже началась по всему миру из-за приостановки экономики на карантин.

В прошлый раз мировой кризис 2008-2009 годов спровоцировал обвал фондовых рынков США из-за банкротства крупнейших финансовых компаний. В результате этого кризиса экономика в 2009 году упала на 1,67%, а в 2008 — выросла всего на 1,8%. Для сравнения: в 2007 году она выросла на 4,3%.

Как сообщал портал "Комментарии", Италия установила новый рекорд смертей от коронавируса: 919 человек за сутки.


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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/v-mire-nachalsya-novyj-ekonomicheskij-krizis-glava-mvf
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