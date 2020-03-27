Глава МВФ заявила, что в мире начался новый экономический кризис

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Глава
Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире начался
новый экономический кризис, который может быть таким же или даже хуже, чем в
2009 году. Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на слова главы МВФ в
ходе брифинга 27 марта.
По
словам Георгиевой, мир вошел в новую рецессию, но МВФ прогнозирует
восстановление экономики уже в следующем году при условии победы над
распространением коронавируса Covid-19
по всему миру. Также глава МВФ подчеркнула, что больше всего вредит экономике
череда банкротств, которая уже началась по всему миру из-за приостановки
экономики на карантин.
В
прошлый раз мировой кризис 2008-2009 годов спровоцировал обвал фондовых рынков
США из-за банкротства крупнейших финансовых компаний. В результате этого
кризиса экономика в 2009 году упала на 1,67%, а в 2008 — выросла всего на 1,8%.
Для сравнения: в 2007 году она выросла на 4,3%.
Как
сообщал портал "Комментарии", Италия установила новый рекорд смертей от коронавируса: 919 человек за сутки.
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