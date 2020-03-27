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Италия установила новый рекорд смертей от коронавируса: 919 человек за сутки

Также в Италии почти 6 тысяч человек заболели коронавирусом за последние сутки

сегодня, 22:06 508
Автор:

• Антон Варанов

Италия установила новый рекорд смертей от коронавируса: 919 человек за сутки

Пятница, 27 марта, стала рекордным днем для Италии по количеству смертей от коронавируса Covid-19 — за сутки умерли 919 человек. Об этом сообщают данные Worldometers.

Этот показатель стал самым высоким ежедневным показателем в Италии с момента возникновения эпидемии 21 февраля. До сегодняшнего дня наивысшим суточным показателем было 21 марта, когда погибли 793 человека.

На момент публикации в Италии официально подтверждены 86498 случаев заражения коронавирусом, из которых 9134 — летальные, а 10950 пациентов выздоровели. В критическом состоянии находятся 3732 пациента. За последние сутки зафиксированы 5909 новых случаев инфицирования.

Самым пострадавшим от заболевания регионом Италии по-прежнему остается Ломбардия. В регионе сообщили о резком росте числа погибших по сравнению с предыдущим днем, и он все еще находится в критическом положении: в общей сложности 5402 человека погибли, а 37298 человек заразились.

Кроме того, в Италии уже умерли 46 врачей, из которых сегодня скончались четверо. Тест на коронавирус показал положительный результат у 6414 работников здравоохранения.

Как сообщал портал "Комментарии", так называемая "ДНР" не выпускает своих жителей, хотя граница с Россией открыта.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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