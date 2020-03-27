Италия установила новый рекорд смертей от коронавируса: 919 человек за сутки

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Пятница, 27 марта,
стала рекордным днем для Италии по количеству смертей от коронавируса Covid-19 — за сутки умерли 919 человек. Об этом сообщают данные Worldometers.
Этот показатель стал
самым высоким ежедневным показателем в Италии с момента возникновения эпидемии 21
февраля. До сегодняшнего дня наивысшим суточным показателем было 21 марта,
когда погибли 793 человека.
На момент публикации в Италии официально подтверждены 86498 случаев заражения
коронавирусом, из которых 9134 — летальные, а 10950 пациентов выздоровели. В
критическом состоянии находятся 3732 пациента. За последние сутки зафиксированы
5909 новых случаев инфицирования.
Самым пострадавшим от
заболевания регионом Италии по-прежнему остается Ломбардия. В регионе сообщили
о резком росте числа погибших по сравнению с предыдущим днем, и он все еще
находится в критическом положении: в общей сложности 5402 человека погибли, а
37298 человек заразились.
Кроме того, в Италии уже умерли 46 врачей, из которых сегодня скончались четверо. Тест на коронавирус показал положительный результат у 6414 работников здравоохранения.
Как сообщал портал "Комментарии", так называемая "ДНР" не выпускает своих жителей, хотя граница с Россией открыта.
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