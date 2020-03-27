Так называемая «ДНР» не выпускает своих жителей, хотя граница с Россией открыта

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Сегодня, 27 марта,
жители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики пожаловались, что их не
выпускают на границе с Россией. Об этом сообщает издание "Страна".
По словам пользователей
Telegram-каналов, из "ДНР" в сторону России выпускают только
жителей с российским паспортом и действующей регистрацией на территории России
в нем. Остальным жителям с украинскими паспортами, российскими паспортами без
действующей регистрации и паспортами "ДНР" запретили выезд из
самопровозглашенной "республики".
При этом нет запретов
на возвращение в "ДНР" из России — нужно лишь подписать документ о 14-дневной
самоизоляции.
Также сегодня глава самопровозглашенной
"республики" Денис Пушилин подтвердил информацию о полном запрете на выезд, за
исключением россиян с пропиской. По его словам, это важно для сдерживания
распространения коронавируса Covid-19.
Ранее Украина закрыла
пункты пропуска с ОРДЛО, после чего так называемые "ЛНР" и "ДНР" тоже закрыли
свои границы с Украиной. Позднее Россия закрыла границы для иностранцев, но
спустя несколько дней сделала исключение для жителей самопровозглашенных "республик".
Таким образом, жители "ДНР"
на сегодняшний день не могут покинуть территорию "республики" ни в одном из
направлений.
Как сообщал портал "Комментарии",
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболел коронавирусом.
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