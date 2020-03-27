Так называемая «ДНР» не выпускает своих жителей, хотя граница с Россией открыта

Сегодня, 27 марта, жители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики пожаловались, что их не выпускают на границе с Россией. Об этом сообщает издание "Страна".



По словам пользователей Telegram-каналов, из "ДНР" в сторону России выпускают только жителей с российским паспортом и действующей регистрацией на территории России в нем. Остальным жителям с украинскими паспортами, российскими паспортами без действующей регистрации и паспортами "ДНР" запретили выезд из самопровозглашенной "республики".

При этом нет запретов на возвращение в "ДНР" из России — нужно лишь подписать документ о 14-дневной самоизоляции.

Также сегодня глава самопровозглашенной "республики" Денис Пушилин подтвердил информацию о полном запрете на выезд, за исключением россиян с пропиской. По его словам, это важно для сдерживания распространения коронавируса Covid-19.

Ранее Украина закрыла пункты пропуска с ОРДЛО, после чего так называемые "ЛНР" и "ДНР" тоже закрыли свои границы с Украиной. Позднее Россия закрыла границы для иностранцев, но спустя несколько дней сделала исключение для жителей самопровозглашенных "республик".

Таким образом, жители "ДНР" на сегодняшний день не могут покинуть территорию "республики" ни в одном из направлений.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболел коронавирусом.

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