У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили коронавирус

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Премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон заболел коронавирусом Covid-19. Об этом высокопоставленный чиновник
Великобритании записал видеооролик, который опубликовал в своем официальном
аккаунте в Twitter.
Борис Джонсон
рассказал, что у него поднялась температура и проявились другие симптомы
коронавируса, после чего он сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат.
Премьер-министр
Великобритании заявил, что теперь будет работать удаленно из дома. Ранее он
призывал британцев не покидать свои дома, а в название своего профиля в Twitter даже
добавил такой текст — #StayHomeSaveLives
(перевод — оставайтесь дома, спасайте жизни).
На момент публикации в
Великобритании 11658 человек заболели коронавирусом Covid-19. Из них 578 умерли, а 135 человек выздоровели.
Во всем мире заражены почти 550 тысяч человек, а почти 25 тысяч умерли.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
Как сообщал портал "Комментарии",
в министерстве юстиции США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в
наркоторговле и объявили награду в 15 миллионов долларов за помощь в его
аресте.
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