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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили коронавирус

Коронавирус уже затронул даже политическую верхушку Великобритании

сегодня, 13:41
Автор:

• Антон Варанов

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили коронавирус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболел коронавирусом Covid-19. Об этом высокопоставленный чиновник Великобритании записал видеооролик, который опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.

Борис Джонсон рассказал, что у него поднялась температура и проявились другие симптомы коронавируса, после чего он сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат.

Премьер-министр Великобритании заявил, что теперь будет работать удаленно из дома. Ранее он призывал британцев не покидать свои дома, а в название своего профиля в Twitter даже добавил такой текст — #StayHomeSaveLives (перевод — оставайтесь дома, спасайте жизни).

На момент публикации в Великобритании 11658 человек заболели коронавирусом Covid-19. Из них 578 умерли, а 135 человек выздоровели. Во всем мире заражены почти 550 тысяч человек, а почти 25 тысяч умерли.

Как сообщал портал "Комментарии", в министерстве юстиции США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркоторговле и объявили награду в 15 миллионов долларов за помощь в его аресте.


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Источник: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1243496858095411200
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