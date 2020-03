У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили коронавирус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболел коронавирусом Covid-19. Об этом высокопоставленный чиновник Великобритании записал видеооролик, который опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.



Борис Джонсон рассказал, что у него поднялась температура и проявились другие симптомы коронавируса, после чего он сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат.

Премьер-министр Великобритании заявил, что теперь будет работать удаленно из дома. Ранее он призывал британцев не покидать свои дома, а в название своего профиля в Twitter даже добавил такой текст — #StayHomeSaveLives (перевод — оставайтесь дома, спасайте жизни).

На момент публикации в Великобритании 11658 человек заболели коронавирусом Covid-19. Из них 578 умерли, а 135 человек выздоровели. Во всем мире заражены почти 550 тысяч человек, а почти 25 тысяч умерли.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri