США обвинили президента Венесуэлы в наркоторговле и объявили большую награду за его поимку

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6716.44
ETH/USD
138.36
LTC/USD
40.16
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
31.25
RUB/UAH
0.37
Министерство
юстиции США официально обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро и 14
чиновников из той же страны в наркоторговле, коррупции и хранении оружия. Об
этом сообщает российское издание TJournal со ссылкой на министерство
юстиции США.
В
ведомстве заявили, что президент Венесуэлы был одним из лидеров наркокартеля с
1999 года и вместе с чиновниками сотрудничал с террористической группировкой
для доставки кокаина на территорию США.
По
оценкам министерства юстиции США, в их страну ежегодно доставляют более 250
тонн кокаина из Венесуэлы. Картель, которым частично руководил Мадуро,
стремился "подорвать здоровье и благополучие американской нации", а также
обогатиться и "наводнить США кокаином".
Президента
Венесуэлы обвиняют по 4 пунктам — по каждому из них ему грозит наказание вплоть
до пожизненного тюремного заключения. Власти США пообещали 15 миллионов
долларов за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро. Еще по 5 и
10 миллионов долларов США предложили за чиновников Венесуэлы, которые были
соратниками Мадуро.
Как
сообщал портал "Комментарии", 101-летний итальянец выздоровел от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости