США обвинили президента Венесуэлы в наркоторговле и объявили большую награду за его поимку

Министерство юстиции США официально обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро и 14 чиновников из той же страны в наркоторговле, коррупции и хранении оружия. Об этом сообщает российское издание TJournal со ссылкой на министерство юстиции США.



В ведомстве заявили, что президент Венесуэлы был одним из лидеров наркокартеля с 1999 года и вместе с чиновниками сотрудничал с террористической группировкой для доставки кокаина на территорию США.

По оценкам министерства юстиции США, в их страну ежегодно доставляют более 250 тонн кокаина из Венесуэлы. Картель, которым частично руководил Мадуро, стремился "подорвать здоровье и благополучие американской нации", а также обогатиться и "наводнить США кокаином".

Президента Венесуэлы обвиняют по 4 пунктам — по каждому из них ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения. Власти США пообещали 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро. Еще по 5 и 10 миллионов долларов США предложили за чиновников Венесуэлы, которые были соратниками Мадуро.

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