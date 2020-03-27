И такое возможно: 101-летний итальянец выздоровел от коронавируса

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В Италии
зафиксирован необычный случай выздоровления от коронавируса Covid-19 — им стал 101-летний мужчина,
которого уже выписали из больницы и отправили домой. Такое выздоровление сильно
выделяется на фоне общей статистики и высокой смертности от коронавируса среди
пожилых людей. Об этом сообщили в издании Comune di Rimini со ссылкой на слова заместитель
мэра итальянского города Римини.
Глория
Лесу рассказала, что мужчину госпитализировали в местную больницу на прошлой
неделе с положительным результатом теста на коронавирус. Он родился в 1919 году
и пережил многое: кризис, голод, боль и прогресс. Спустя 100 лет жизни судьба
преподнесла ему новый вызов — коронавирус.
Но
итальянский долгожитель справился и с этим. Такой случай дает надежду пожилым
людям по всему миру на выздоровление от новой вирусной болезни, которая убивает
в основном пожилых людей старше 65 лет.
Как
сообщал портал "Комментарии", США обогнали Китай по числу заболевших
коронавирусом, а во всем мире заболели более 525 тысяч человек.
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