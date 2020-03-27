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И такое возможно: 101-летний итальянец выздоровел от коронавируса

Очень старого итальянца выписали из больницы после выздоровления от коронавируса

сегодня, 00:41
Автор:

• Антон Варанов

И такое возможно: 101-летний итальянец выздоровел от коронавируса

В Италии зафиксирован необычный случай выздоровления от коронавируса Covid-19 — им стал 101-летний мужчина, которого уже выписали из больницы и отправили домой. Такое выздоровление сильно выделяется на фоне общей статистики и высокой смертности от коронавируса среди пожилых людей. Об этом сообщили в издании Comune di Rimini со ссылкой на слова заместитель мэра итальянского города Римини.

Глория Лесу рассказала, что мужчину госпитализировали в местную больницу на прошлой неделе с положительным результатом теста на коронавирус. Он родился в 1919 году и пережил многое: кризис, голод, боль и прогресс. Спустя 100 лет жизни судьба преподнесла ему новый вызов — коронавирус.

Но итальянский долгожитель справился и с этим. Такой случай дает надежду пожилым людям по всему миру на выздоровление от новой вирусной болезни, которая убивает в основном пожилых людей старше 65 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", США обогнали Китай по числу заболевших коронавирусом, а во всем мире заболели более 525 тысяч человек.


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Источник: https://www.comune.rimini.it/archivio-notizie/covid19-dichiarazione-del-vicesindaco-gloria-lisi
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