Более 82 тысяч: США обогнали Китай по числу заболевших коронавирусом

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Число
заболевших коронавирусом Covid-19
во всем мире превысило 525 тысяч. Хотя еще два дня назад их было значительно
меньше — 400 тысяч. При этом число смертей достигло 23714, а выздоровели более
123 тысяч человек. Об этом сообщает сайт статистики Worldometers.
Но
главное — сегодня, 26 марта, в самом конце дня США обогнали Китай по числу
заболевших: 82178 против 81285 на момент публикации. На третьем месте Италия с
80589 зараженными, которая, скорее всего, завтра тоже обгонит Китай и займет
вторую строчку антирейтинга.
Примечательно,
что при почти одинаковом числе зараженных во всех трех странах разное число
смертей: США — 1177, Китай — 3287, Италия — 8215. Значительные отличия
наблюдаются и по числу выздоровевших в этих странах: США — 1864, Китай — 74051,
Италия — 10361.
По числу
живых заболевших неоспоримым лидером стали США — более 79 тысяч. Следом идет
Италия с более 62 тысячами, а в Китае до сих пор болеют менее 4 тысяч человек.
Как
сообщал портал "Комментарии", Трамп хочет открыть США до Пасхи, несмотря на
мнение чиновников здравоохранения о коронавирусе.
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