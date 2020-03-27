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Более 82 тысяч: США обогнали Китай по числу заболевших коронавирусом

Если динамика распространения коронавируса сохранится, то завтра Италия тоже обгонит Китай

сегодня, 00:00
Автор:

• Антон Варанов

Более 82 тысяч: США обогнали Китай по числу заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире превысило 525 тысяч. Хотя еще два дня назад их было значительно меньше — 400 тысяч. При этом число смертей достигло 23714, а выздоровели более 123 тысяч человек. Об этом сообщает сайт статистики Worldometers.

Но главное — сегодня, 26 марта, в самом конце дня США обогнали Китай по числу заболевших: 82178 против 81285 на момент публикации. На третьем месте Италия с 80589 зараженными, которая, скорее всего, завтра тоже обгонит Китай и займет вторую строчку антирейтинга.

Примечательно, что при почти одинаковом числе зараженных во всех трех странах разное число смертей: США — 1177, Китай — 3287, Италия — 8215. Значительные отличия наблюдаются и по числу выздоровевших в этих странах: США — 1864, Китай — 74051, Италия — 10361.

По числу живых заболевших неоспоримым лидером стали США — более 79 тысяч. Следом идет Италия с более 62 тысячами, а в Китае до сих пор болеют менее 4 тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Трамп хочет открыть США до Пасхи, несмотря на мнение чиновников здравоохранения о коронавирусе.

 

 


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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