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Трамп хочет открыть США до Пасхи, несмотря на мнение чиновников здравоохранения о коронавирусе

Дональд Трамп считает коронавирус не таким опасным, как грипп

26 марта 2020, 23:34
Автор:

• Антон Варанов

Трамп хочет открыть США до Пасхи, несмотря на мнение чиновников здравоохранения о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь открыть США для бизнеса до Пасхи — 12 апреля. Хотя эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что наихудшие последствия для США от коронавируса все еще находятся на расстоянии нескольких недель. Об этом сообщает The New York Times.

По мнению Трампа, искалеченная из-за коронавируса экономика и вынужденная социальная изоляция нанесут больше вреда, чем распространение вируса. Эксперты здравоохранения предупреждают президента, что распространение заболевания может замедлиться, если все предприятия останутся закрытыми, а люди будут сидеть дома как можно дольше.

Координатор группы реагирования на коронавирус Белого дома заявила, что все, кто покинул Нью-Йорк, должны самостоятельно придерживаться 14-дневного карантина. Чиновники говорили Трампу, что США может потерять намного больше людей не от самого вируса, а от нестабильности и самоубийств. Они были в ужасе от заявлений президента.

По состоянию на вечер 26 марта, в США официально подтверждены 80854 случаев заражения, включая 1163 смерти и 1864 выздоровления.

Как сообщал портал "Комментарии", 22% журналистов в Украине столкнулись с финансовыми трудностями из-за карантина.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/03/24/us/politics/trump-coronavirus-easter.html
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