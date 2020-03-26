Трамп хочет открыть США до Пасхи, несмотря на мнение чиновников здравоохранения о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь открыть США для бизнеса до Пасхи — 12 апреля. Хотя эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что наихудшие последствия для США от коронавируса все еще находятся на расстоянии нескольких недель. Об этом сообщает The New York Times.



По мнению Трампа, искалеченная из-за коронавируса экономика и вынужденная социальная изоляция нанесут больше вреда, чем распространение вируса. Эксперты здравоохранения предупреждают президента, что распространение заболевания может замедлиться, если все предприятия останутся закрытыми, а люди будут сидеть дома как можно дольше.

Координатор группы реагирования на коронавирус Белого дома заявила, что все, кто покинул Нью-Йорк, должны самостоятельно придерживаться 14-дневного карантина. Чиновники говорили Трампу, что США может потерять намного больше людей не от самого вируса, а от нестабильности и самоубийств. Они были в ужасе от заявлений президента.

По состоянию на вечер 26 марта, в США официально подтверждены 80854 случаев заражения, включая 1163 смерти и 1864 выздоровления.

Как сообщал портал "Комментарии", 22% журналистов в Украине столкнулись с финансовыми трудностями из-за карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!