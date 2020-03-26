Трамп хочет открыть США до Пасхи, несмотря на мнение чиновников здравоохранения о коронавирусе

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Президент США Дональд
Трамп заявил, что хотел бы вновь открыть США для бизнеса до Пасхи — 12 апреля.
Хотя эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что
наихудшие последствия для США от коронавируса все еще находятся на расстоянии
нескольких недель. Об этом сообщает The
New York Times.
По мнению Трампа,
искалеченная из-за коронавируса экономика и вынужденная социальная изоляция
нанесут больше вреда, чем распространение вируса. Эксперты здравоохранения
предупреждают президента, что распространение заболевания может замедлиться,
если все предприятия останутся закрытыми, а люди будут сидеть дома как можно
дольше.
Координатор группы
реагирования на коронавирус Белого дома заявила, что все, кто покинул Нью-Йорк,
должны самостоятельно придерживаться 14-дневного карантина. Чиновники говорили
Трампу, что США может потерять намного больше людей не от самого вируса, а от
нестабильности и самоубийств. Они были в ужасе от заявлений президента.
По состоянию на вечер 26 марта, в США официально подтверждены 80854 случаев заражения, включая 1163 смерти и 1864 выздоровления.
Как сообщал портал "Комментарии", 22% журналистов в Украине столкнулись с финансовыми трудностями из-за карантина.
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