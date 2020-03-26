22% журналистов столкнулись с финансовыми трудностями из-за карантина — исследование

В результате общенационального карантина в Украине, который недавно был продлен до 24 апреля, из-за распространения коронавируса Covid-19 в нашей стране у 22% сотрудников из сферы медиа возникли проблемы с зарплатами, которые проявились в виде сокращений и задержек. Соответствующее исследование опубликовала общественная организация Институт массовой информации.



При этом журналисты рассказали о 20% росте внимания аудитории, а 14% опрошенных рассказали о снижении деятельности медиа. Еще 11% пожаловались на снижение количества заказов.

8% сотрудников медиа-сферы потеряли действующие заказы, а 9% не получают новых с начала карантина. 23% ответивших уверены, что карантин приведет к повышению внимания аудитории, а 22% собираются искать новые возможности онлайн.

18% журналистов ожидают задержек зарплаты или сокращения ее размеров, а 10,5% обеспокоены возможностью остаться без заказов в результате карантина.

Институт массовой информации анонимно опросил 200 журналистов, среди которых 40% из Киева, а 60% из регионов. Также есть гендерная статистика: 35,5% мужчин и 64,5% женщин.

Как сообщал портал "Комментарии", 101-летний президент НАН Украины Борис Патон пока остается на своем посту.

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