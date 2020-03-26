22% журналистов столкнулись с финансовыми трудностями из-за карантина — исследование

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В
результате общенационального карантина в Украине, который недавно был продлен
до 24 апреля, из-за распространения коронавируса Covid-19 в нашей стране у 22% сотрудников
из сферы медиа возникли проблемы с зарплатами, которые проявились в виде
сокращений и задержек. Соответствующее исследование опубликовала общественная
организация Институт массовой информации.
При этом
журналисты рассказали о 20% росте внимания аудитории, а 14% опрошенных
рассказали о снижении деятельности медиа. Еще 11% пожаловались на снижение
количества заказов.
8%
сотрудников медиа-сферы потеряли действующие заказы, а 9% не получают новых с
начала карантина. 23% ответивших уверены, что карантин приведет к повышению
внимания аудитории, а 22% собираются искать новые возможности онлайн.
18%
журналистов ожидают задержек зарплаты или сокращения ее размеров, а 10,5%
обеспокоены возможностью остаться без заказов в результате карантина.
Институт
массовой информации анонимно опросил 200 журналистов, среди которых 40% из
Киева, а 60% из регионов. Также есть гендерная статистика: 35,5% мужчин и 64,5%
женщин.
Как
сообщал портал "Комментарии", 101-летний президент НАН Украины Борис Патон пока остается на своем посту.
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