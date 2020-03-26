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Патон остается: 101-летний президент НАН пока остается на посту

Ранее СМИ сообщали, что президент НАН Украины Борис Патон покидает свою должность

сегодня, 20:54
Автор:

• Антон Варанов

Патон остается: 101-летний президент НАН пока остается на посту

Вчера, 25 марта, ряд украинских СМИ сообщили о том, что Борис Патон покидает должность президента Национальной академии наук Украины. Однако уже сегодня, 26 марта, издание Суспильне со ссылкой на пресс-службу организации сообщило о том, что 101-летний Борис Патон пока останется на своем посту.

Выборы нового главы Национальной академии наук Украины были запланированы на 16 апреля, однако их проведению помешал общенациональный карантин из-за распространения коронавируса Covid-19. Пока неизвестно, когда именно состоятся выборы президента НАН, но постановление президиума НАН гласит, что кандидатуры на пост президента организации должны быть поданы не позднее чем за 2 недели до выборов.

101-летний Борис Патон возглавляет Национальную академию наук Украины уже 58 лет, а именно с 1962 года. Он также доктор технических наук и ученый в сфере металлургии и технологии металлов.

Как сообщал портал "Комментарии", жена бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары призналась в неумышленном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.


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Источник: https://suspilne.media/22474-ak-vberegti-kvartiru-j-odag-vid-koronavirusu-poradi-medikiv/
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