Патон остается: 101-летний президент НАН пока остается на посту

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Вчера,
25 марта, ряд украинских СМИ сообщили о том, что Борис Патон покидает должность
президента Национальной академии наук Украины. Однако уже сегодня, 26 марта,
издание Суспильне со ссылкой на пресс-службу организации сообщило о том, что
101-летний Борис Патон пока останется на своем посту.
Выборы нового главы Национальной академии наук Украины были запланированы на 16 апреля, однако их проведению помешал общенациональный карантин из-за распространения коронавируса Covid-19. Пока неизвестно, когда именно состоятся выборы президента НАН, но постановление президиума НАН гласит, что кандидатуры на пост президента организации должны быть поданы не позднее чем за 2 недели до выборов.
101-летний
Борис Патон возглавляет Национальную академию наук Украины уже 58 лет, а именно
с 1962 года. Он также доктор технических наук и ученый в сфере металлургии и
технологии металлов.
Как
сообщал портал "Комментарии", жена бывшего главы Министерства иностранных дел
Украины Леонида Кожары призналась в неумышленном убийстве бизнесмена Сергея
Старицкого.
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