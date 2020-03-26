Жена экс-главы МИД Леонида Кожары призналась в убийстве Старицкого

Адвокаты бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, утверждают, что жена Кожары призналась в преступлении по неосторожности. Об этом сообщили в издании Украинская правда со ссылкой на заявление адвокатов в Шевченковском районном суде столицы.



По словам адвокатов, супруга дипломата подала признание в совершении уголовного преступления. Но в прокуратуре заявили, что пока не получали соответствующей бумаги.

В заявлении говорится, что Старицкий и Кожара в день происшествия вместе употребляли алкоголь в доме Кожары и Козерод, а оснований для конфликта не было. В 21-22 часа вечера якобы пьяный Старицкий взял пистолет, а Козерод "пыталась отобрать пистолет", пока Кожара был на втором этаже дома.

Позднее прокурор заявил, что экспертиза не обнаружила следов выстрела на руках Козерод, а ее причастность в ходе следствия не подтвердилась.

В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительной версией было самоубийство, а пистолет зарегистрирован на Кожару.

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