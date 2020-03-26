Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.03.2020

BTC/USD

6660.21

ETH/USD

135.58

LTC/USD

39.00

НБУ 26.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Жена экс-главы МИД Леонида Кожары призналась в убийстве Старицкого
НОВОСТИ Все новости

Жена экс-главы МИД Леонида Кожары призналась в убийстве Старицкого

Жена Кожары призналась, что выстрелила случайно в попытках отобрать пистолет у Старицкого

сегодня, 20:46
Автор:

• Антон Варанов

Жена экс-главы МИД Леонида Кожары призналась в убийстве Старицкого

Адвокаты бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, утверждают, что жена Кожары призналась в преступлении по неосторожности. Об этом сообщили в издании Украинская правда со ссылкой на заявление адвокатов в Шевченковском районном суде столицы.

По словам адвокатов, супруга дипломата подала признание в совершении уголовного преступления. Но в прокуратуре заявили, что пока не получали соответствующей бумаги.

В заявлении говорится, что Старицкий и Кожара в день происшествия вместе употребляли алкоголь в доме Кожары и Козерод, а оснований для конфликта не было. В 21-22 часа вечера якобы пьяный Старицкий взял пистолет, а Козерод "пыталась отобрать пистолет", пока Кожара был на втором этаже дома.

Позднее прокурор заявил, что экспертиза не обнаружила следов выстрела на руках Козерод, а ее причастность в ходе следствия не подтвердилась.

В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительной версией было самоубийство, а пистолет зарегистрирован на Кожару.

Как сообщал портал "Комментарии", коронавирус может проявлять рецидив.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/26/7245262/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...