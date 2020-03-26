Жена экс-главы МИД Леонида Кожары призналась в убийстве Старицкого

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Адвокаты
бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого подозревают в
убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, утверждают, что жена Кожары призналась в
преступлении по неосторожности. Об этом сообщили в издании Украинская правда со
ссылкой на заявление адвокатов в Шевченковском районном суде столицы.
По
словам адвокатов, супруга дипломата подала признание в совершении уголовного
преступления. Но в прокуратуре заявили, что пока не получали соответствующей
бумаги.
В заявлении
говорится, что Старицкий и Кожара в день происшествия вместе употребляли алкоголь
в доме Кожары и Козерод, а оснований для конфликта не было. В 21-22 часа вечера
якобы пьяный Старицкий взял пистолет, а Козерод "пыталась отобрать пистолет",
пока Кожара был на втором этаже дома.
Позднее
прокурор заявил, что экспертиза не обнаружила следов выстрела на руках Козерод,
а ее причастность в ходе следствия не подтвердилась.
В доме
экс-главы МИД Украины Леонида Кожары застрелен предприниматель Сергей
Старицкий. Предварительной версией было самоубийство, а пистолет
зарегистрирован на Кожару.
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сообщал портал "Комментарии", коронавирус может проявлять рецидив.
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