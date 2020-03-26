Коронавирус может проявлять рецидив — исследование

Некоторые пациенты, которым удалось вылечиться от коронавируса Covid-19, оказались снова заражены спустя некоторое время. Их тесты на коронавирус после выздоровления показали отрицательные результаты, а организм должен был выработать иммунитет. Издание BBC сообщило, что ученые в разных странах уже выясняют причины такого повторного заражения.



70-летний мужчина из Японии вылечился в изоляции в больнице Токио. Он вернулся к привычной жизни, но спустя несколько дней у него поднялась температура, а тест на коронавирус снова показал положительный результат. Это не единственный случай в Японии.

Вирусолог из Испанского центра биотехнологий уверен, что коронавирус повышает сопротивление в организме, но иммунитет все равно не всегда может дать достойный ответ повторному заражению. По его словам, около 14% могут повторно заразиться Covid-19 после выздоровления.

Также вирусолог рассказал, что некоторые вирусы остаются в организме до 3 месяцев даже после выздоровления. Ученые считают, что иммунитет не защищает некоторые ткани организма.

Как сообщал портал "Комментарии", рейтинг президента США Дональда Трампа заметно вырос на фоне пандемии коронавируса Covid-19.

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