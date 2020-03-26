Коронавирус может проявлять рецидив — исследование

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Некоторые
пациенты, которым удалось вылечиться от коронавируса Covid-19, оказались снова заражены
спустя некоторое время. Их тесты на коронавирус после выздоровления показали
отрицательные результаты, а организм должен был выработать иммунитет. Издание BBC сообщило, что ученые в разных
странах уже выясняют причины такого повторного заражения.
70-летний
мужчина из Японии вылечился в изоляции в больнице Токио. Он вернулся к
привычной жизни, но спустя несколько дней у него поднялась температура, а тест
на коронавирус снова показал положительный результат. Это не единственный
случай в Японии.
Вирусолог
из Испанского центра биотехнологий уверен, что коронавирус повышает
сопротивление в организме, но иммунитет все равно не всегда может дать
достойный ответ повторному заражению. По его словам, около 14% могут повторно
заразиться Covid-19
после выздоровления.
Также
вирусолог рассказал, что некоторые вирусы остаются в организме до 3 месяцев
даже после выздоровления. Ученые считают, что иммунитет не защищает некоторые
ткани организма.
Как
сообщал портал "Комментарии", рейтинг президента США Дональда Трампа заметно вырос на фоне пандемии коронавируса Covid-19.
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