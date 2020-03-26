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Рейтинг Дональда Трампа заметно вырос на фоне коронавируса — опрос

Опрос показал, что рейтинг Трампа вырос в период пандемии коронавируса

сегодня, 19:36
Автор:

• Антон Варанов

Рейтинг Дональда Трампа заметно вырос на фоне коронавируса — опрос

Проведенный в США опрос показал, что почти половина американцев, а именно 49%, одобряют действия президента США Дональда Трампа. Примерно такой же рейтинг у него был в последние дни импичмента в Конгрессе. Соответствующий опрос провела американская социологическая компания Gallup.

Рейтинг президента США Дональда Трампа в марте 2020 года вырос на 5% по сравнению с предыдущим опросом, который проводили 10 марта. У него увеличились сторонники из обеих партий — Демократической (с 7% до 13%) и Республиканской (с 91% до 92%). Примечательно, что демократов прибавилось даже больше, чем республиканцев.

Возросло число сторонников действующего президента США и среди независимых — с 35% до 43%. Более того, 60% жителей США одобрили подход Дональда Трампа к борьбе с распространением коронавируса Covid-19, а всего 38% выступили против его решений.

Опрос проводили по всем 50 штатам среди 1020 граждан старше 18 лет в срок с 13 по 22 марта.

Как сообщал портал "Комментарии", мир теряет миллиарды долларов из-за отмены мероприятий на фоне вспышки коронавируса.


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Источник: https://news.gallup.com/poll/298313/president-trump-job-approval-rating.aspx
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