Рейтинг Дональда Трампа заметно вырос на фоне коронавируса — опрос

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Проведенный
в США опрос показал, что почти половина американцев, а именно 49%, одобряют
действия президента США Дональда Трампа. Примерно такой же рейтинг у него был в
последние дни импичмента в Конгрессе. Соответствующий опрос провела
американская социологическая компания Gallup.
Рейтинг
президента США Дональда Трампа в марте 2020 года вырос на 5% по сравнению с
предыдущим опросом, который проводили 10 марта. У него увеличились сторонники
из обеих партий — Демократической (с 7% до 13%) и Республиканской (с 91% до
92%). Примечательно, что демократов прибавилось даже больше, чем
республиканцев.
Возросло
число сторонников действующего президента США и среди независимых — с 35% до
43%. Более того, 60% жителей США одобрили подход Дональда Трампа к борьбе с
распространением коронавируса Covid-19,
а всего 38% выступили против его решений.
Опрос
проводили по всем 50 штатам среди 1020 граждан старше 18 лет в срок с 13 по 22
марта.
Как
сообщал портал "Комментарии", мир теряет миллиарды долларов из-за отмены
мероприятий на фоне вспышки коронавируса.
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