Мир теряет миллиарды долларов из-за отмены мероприятий на фоне вспышки коронавируса

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Из-за
отмены традиционных мероприятий, большинство из которых проводятся ежегодно, мир
уже теряет миллиарды долларов. Один лишь перенос Евровидения в 2020 году
обойдется примерно в 500 миллионов евро. Еще сотни миллионов долларов за билеты
будут возвращать кураторы автосалона в Женеве. Об этом в социальной сети Facebook написал Юрий Сугак, прикрепив
соответствующую инфографику телеканала "Украина".
Согласно
инфографике, отмена песенного конкурса Евровидение-2020 обойдется миру в 500
миллионов евро. А убытки от отмены летних Олимпийских игр в Токио в этом году
достигнут 30 миллиардов долларов.
Еще
около 300 миллионов евро уйдет на отмену Чемпионата Европы по футболу — Евро-2020.
Отмена мобильного мирового конгресса выйдет в 500 миллионов евро. А фестиваль
кино и музыки South
By
Southwest потеряет
355 миллионов долларов.
Для
визуализации: в один кейс помещается один миллион долларов банкнотами по 100
долларов или два с половиной миллиона евро банкнотами по 500 евро. Таким
образом, отмена всего 5 крупных мероприятий — это убытки на 12-13 миллионов
таких кейсов.
Как
сообщал портал "Комментарии", 80% российской помощи для Италии оказались бесполезными против коронавируса.
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