Мир теряет миллиарды долларов из-за отмены мероприятий на фоне вспышки коронавируса

Из-за отмены традиционных мероприятий, большинство из которых проводятся ежегодно, мир уже теряет миллиарды долларов. Один лишь перенос Евровидения в 2020 году обойдется примерно в 500 миллионов евро. Еще сотни миллионов долларов за билеты будут возвращать кураторы автосалона в Женеве. Об этом в социальной сети Facebook написал Юрий Сугак, прикрепив соответствующую инфографику телеканала "Украина".



Согласно инфографике, отмена песенного конкурса Евровидение-2020 обойдется миру в 500 миллионов евро. А убытки от отмены летних Олимпийских игр в Токио в этом году достигнут 30 миллиардов долларов.

Еще около 300 миллионов евро уйдет на отмену Чемпионата Европы по футболу — Евро-2020. Отмена мобильного мирового конгресса выйдет в 500 миллионов евро. А фестиваль кино и музыки South By Southwest потеряет 355 миллионов долларов.

Для визуализации: в один кейс помещается один миллион долларов банкнотами по 100 долларов или два с половиной миллиона евро банкнотами по 500 евро. Таким образом, отмена всего 5 крупных мероприятий — это убытки на 12-13 миллионов таких кейсов.

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