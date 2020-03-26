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80% российской помощи для Италии оказались бесполезными против коронавируса — СМИ

В СМИ утверждают, что основная цель такой помощи от России — политическая, а не помощь Италии в борьбе с коронавирусом

сегодня, 18:25
Автор:

• Антон Варанов

80% российской помощи для Италии оказались бесполезными против коронавируса — СМИ

Большая часть российских поставок в Италию, а именно 80%, для борьбы с распространением коронавируса Covid-19, оказалась бесполезной. Об этом сообщает издание La Stampa со ссылкой на свои внутренние источники.

На днях Российская Федерация отправила в Италию 14 самолетов с оборудованием для дезинфекции и диагностики болезни. Среди прочего в Италию прибыли российские специалисты: военные врачи, эпидемиологи, вирусологи, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса Covid-19.

По информации издания La Stampa, основной целью такой помощи от России была политика. А премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь от РФ ради укрепления отношений с Москвой.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ничего не просила от Италии взамен на такую помощь. Но выразил надежду на снятие санкций в ответ.

"Не может быть и речь о каких-то условиях, расчетах или надеждах. Италия действительно нуждается в помощи", — сказал Песков.

21 марта президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. А уже 24 марта 14 российских самолетов с помощью прибыли в Италию.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-министр Тимофей Милованов заявил, что земельной реформы не будет.


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Источник: https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/25/news/coronavirus-la-telefonata-conte-putin-agita-il-governo-piu-che-aiuti-arrivano-militari-russi-in-italia-1.38633327
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