80% российской помощи для Италии оказались бесполезными против коронавируса — СМИ

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Большая
часть российских поставок в Италию, а именно 80%, для борьбы с распространением
коронавируса Covid-19,
оказалась бесполезной. Об этом сообщает издание La Stampa со ссылкой на свои внутренние
источники.
На днях
Российская Федерация отправила в Италию 14 самолетов с оборудованием для
дезинфекции и диагностики болезни. Среди прочего в Италию прибыли российские
специалисты: военные врачи, эпидемиологи, вирусологи, которые должны помочь в
борьбе с распространением коронавируса Covid-19.
По
информации издания La
Stampa,
основной целью такой помощи от России была политика. А премьер-министр Италии
Джузеппе Конте принял помощь от РФ ради укрепления отношений с Москвой.
При этом
пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ничего не просила от
Италии взамен на такую помощь. Но выразил надежду на снятие санкций в ответ.
"Не
может быть и речь о каких-то условиях, расчетах или надеждах. Италия
действительно нуждается в помощи", — сказал Песков.
21 марта
президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром
Италии Джузеппе Конте. А уже 24 марта 14 российских самолетов с помощью прибыли
в Италию.
Как
сообщал портал "Комментарии", экс-министр Тимофей Милованов заявил, что
земельной реформы не будет.
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