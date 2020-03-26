«Земельной реформы не будет», — экс-министр Милованов

Из-за предложенных изменений в государственные расходы, которые сегодня опубликовали несколько источников, земельной реформы может не быть. Или она будет не для мелких фермеров и других обычных людей, а для больших богатых компаний. Об этом написал бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.



По его словам, отменяется возмещение кредитных процентов на закупку земли и финансирование фонда гарантирования кредитов на закупку земли.

"Это значит, что финансовой поддержки для малых фермеров во время запуска рынка земли (если он вообще теперь состоится) больше не будет. И снова выиграют те, у кого лучше связи и больше денег. А развитие села откладывается на потом", — написал экс-министр.

Среди прочего, как отмечает Милованов, отменяется вся поддержка сельскохозяйственных производителей, расходы на создание торговых представительств за границей и продвижение экспорта, а также обнуляются расходы на инвентаризацию земли.

"И наконец отменяется финансирование Фонда национального богатства, который должен был наладить контроль за государственными предприятиями, которые не будут приватизироваться. Тоесть коррупция на этих предприятиях будет продолжаться", — добавил Тимофей Милованов.

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