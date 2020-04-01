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SpaceX определилась с экипажем для своей первой пилотируемой миссии

В первой пилотируемой миссии на борту космического корабля Crew Dragon примут участие японский и американский астронавты

сегодня, 17:55
Автор:

• Зинченко Павел

SpaceX определилась с экипажем для своей первой пилотируемой миссии

Список пассажиров для первой оперативной миссии SpaceX завершен. Астронавтка NASA Шеннон Уокер и японский космонавт Соичи Ногучи вылетят на Международную космическую станцию ​​(МКС) на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon, сообщили официальные представители компании. Дуэт присоединится к астронавтам NASA Майклу Хопкинсу и Виктору Гловеру-младшему, в результате чего общая численность экипажа МКС достигнет четырех человек.

Неясно, когда начнется миссия квартета. Она будет следовать за первой в истории космической миссией SpaceX - испытательным полетом под названием Demo-2, который доставит астронавтов NASA Боба Бенкена и Дуга Херли на МКС и обратно. Demo-2 планируется запустить в середине-конце мая.

SpaceX имеет контракт с NASA на 2,6 миллиарда долларов на выполнение шести оперативных миссий на МКС с Crew Dragon и ракетой Falcon 9, которые были созданы компанией Илона Маска. Компания Boeing имеет аналогичную сделку стоимостью 4,2 миллиарда долларов, которую аэрокосмический гигант выполнит, используя капсулу под названием CST-100 Starliner.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA хочет перенаправить астероид в 2021 году.


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Источник: https://www.space.com/spacex-crew-dragon-1st-operational-flight-full-crew.html
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