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NASA рассказало, как будет проходить колонизация Луны

По замыслу NASA, Луна станет трамплином, с которого будет осуществлен бросок к Марсу

8 апреля 2020, 15:59
Автор:

• Зинченко Павел

NASA рассказало, как будет проходить колонизация Луны

Космическое агентство NASA опубликовало подробный план "Базового лагеря Artemis", в котором в 2024 году будут жить первые мужчины и женщины на Луне. В этом 13-страничном документе освещаются такие элементы, как наземное транспортное средство для перевозки астронавтов вокруг зоны посадки и платформа для передвижения по поверхности Луны.

Эти планы предполагают, что команда из четырех астронавтов будет долгое время жить на Луне, а также описывают помещения с водой, системами удаления отходов и радиационными щитами, если их время пребывания на спутнике Земли будет увеличено.

Миссия Artemis будет использовать Луну в качестве трамплина, позволяя экипажу испытать роботов и другие технологии, прежде чем отправиться дальше в Солнечную систему. Ожидается, что следующей остановкой будет Марс.

Администратор NASA Джим Бриденстайн сказал: "После 20 лет непрерывной жизни на околоземной орбите мы теперь готовы к следующей большой задаче исследования космоса - развитию устойчивого присутствия на Луне и вокруг нее".

Как сообщало издание "Комментарии", NASA хочет перенаправить астероид в 2021 году.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8197165/NASA-reveals-plans-Artemis-Base-Camp-moon-help-astronauts-ready-Mars.html
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