NASA приготовило сюрприз к 30-летию космического телескопа Hubble

Космическое агентство NASA празднует 30-летний юбилей пребывания космического телескопа Hubble на орбите. Хотя большинство празднований было отменено из-за пандемии коронавируса, пользователи смогут через Интернет увидеть удивительные снимки, сделанные телескопом.

Hubble был первым крупным оптическим телескопом, который был размещен в космосе, и с апреля 1990 года он делает невероятные фотографии Вселенной 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В рамках празднования юбилея NASA представило сервис, на котором каждый пользователь сможет увидеть фотографию, сделанную телескопом в космосе в его день рождения. Нужно всего лишь выбрать месяц и день рождения, и генератор покажет фотографию из своей коллекции.

Тем, у кого есть телескоп, NASA объяснит, каким образом можно увидеть те самые объекты, которые были сфотографированы космическим телескопом Hubble в их день рождения. "В ясную ночь найдите безопасное место с темным небом вдали от яркого света, наведите ваш телескоп вверх и посмотрите на некоторые из тех же туманностей и галактик, которые видел Hubble", - говорится в указаниях NASA.

Ранее NASA запланировало праздничные мероприятия в Калифорнии и Вашингтоне, округ Колумбия, но отложило их на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA рассказало, как будет проходить колонизация Луны.

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