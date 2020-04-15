NASA показало нити горящей плазмы в атмосфере Солнца

Астрономы еще ближе познакомились с чрезвычайно горячим внешним коронным слоем Солнца, обнаружив ранее невиданные структуры, скрытые внутри областей, которые когда-то видели только пустыми или темными. Новые изображения в высоком разрешении показывают магнитные нити шириной до 500 километров, внутри которых течет плазма миллионной степени.

Первоначальные данные были получены с помощью Coronal Imager высокого разрешения (Hi-C) в 2018 году. Как следует из названия, этот телескоп предназначен для получения изображений с высоким разрешением короны Солнца. Hi-C может обнаружить объекты на Солнце размером всего 70 километров, или 0,01 процента от общего размера звезды. Этот вид ультра-HD означает, что ранее невидимые части Солнца теперь стали заметны и это, в свою очередь, может рассказать нам больше о том, как именно состоит таинственная магнитная атмосфера Солнца.

Магнитное поле и плазменные веревки (или корональные петли), которые составляют внешний слой Солнца, являются важной частью механизма, который производит солнечные бури - явление, которое в конечном итоге может повлиять на нас здесь, на Земле. Как только мы узнаем больше о том, как они создаются, мы можем лучше подготовиться к ним.





Следующая миссия Hi-C должна рассказать еще больше о том, как работает солнечная корона, тем более что подробные данные могут быть объединены с изображениями из других телескопов для создания еще более четкого портрета Солнца.



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