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Космический телескоп NASA обнаружил пригодную к жизни планету

Обнаруженная телескопом NASA планета получает почти такое же количество света, что и Земля и, вероятно, имеет воду

сегодня, 10:54
Автор:

• Зинченко Павел

Космический телескоп NASA обнаружил пригодную к жизни планету

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую экзопланету размером с Землю в 300 световых годах от нас. Согласно новому исследованию, из 2681 экзопланет, обнаруженных космическим телескопом NASA Kepler в период между 2009 и 2018 годами, она наиболее близка по размеру и, возможно, температуре к нашей собственной планете. Экзопланеты - это те, которые были найдены на орбите за пределами нашей Солнечной системы. Исследователи недавно обнаружили планету в архивных данных, собранных Kepler

Планета была названа Kepler-1649c. Она в 1,06 раза больше, чем Земля, и получает примерно 75% количества света, которое Земля получает от Солнца. Это говорит о том, что температура поверхности экзопланеты может быть похожа на земную. Планета также находится в обитаемой зоне своей звезды, находящейся на правильном расстоянии. В результате на ее поверхности може находится жидкая вода. Как следствие - на этой планете может быть жизнь.

Kepler прекратил действовать в 2018 году, но его данные могут привести к большему количеству открытий на долгие годы вперед.  Но Kepler-1649c вращается вокруг звезды красного карлика, которая намного меньше и холоднее нашего Солнца. В последние годы было обнаружено множество экзопланет, вращающихся вокруг этих звезд, которые распространены в нашей галактике.

Как сообщало издание "Комментарии", американцы хотят обустроить плантации в космосе.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/04/15/world/kepler-earth-size-exoplanet-discovery-scn/index.html
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