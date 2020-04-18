SpaceX впервые отправит пилотируемую миссию к МКС: названа дата

Руководитель НАСА Джим Бриденстайн написал в твиттере, что космическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX 27 мая отправит двух астронавтов НАСА на Международную космическую станцию (МКС) на борту своей ракеты Falcon 9 из Флориды. Это первая миссия компании с людьми на борту.



Ранее американское космическое агентство сообщило, что миссия, в которой 48-летний астронавт НАСА Боб Бенкен и 52-летний Дуг Херли отправятся на космическую станцию в капсуле Dragon экипажа SpaceX, будет запущена где-то в мае.

Как и в большинстве масштабных миссий, новая дата может быть перенесена. Если все пойдет по плану, миссия станет первой, когда НАСА запускает своих астронавтов с американской земли с момента завершения программы "Космическая транспортная система" в 2011 году. С тех пор НАСА делает ставку на российскую космическую программу для доставки космонавтов на МКС.

Миссия в следующем месяце станет заключительным испытанием для экипажа Dragon, прежде чем запустить регулярные полеты с людьми. Boeing Co разрабатывает свой конкурирующий Starliner astronaut taxi, который должен также доставлять людей в космос.

Агентство обдумывает, следует ли продлить пребывание Бенкена и Херли на борту космической станции с недели, как первоначально планировалось, до шести месяцев, чтобы обеспечить непрерывное укомплектование штатов американских астронавтов на станции.

Изначально подобный запуск был запланирован на 2017 год, но его приходилось неоднократно переносить. Задержки с разработкой экипажей Dragon и Boeing Starliner вынудили НАСА покупать больше мест для экипажа у российского космического агентства, что обходится все дороже, поскольку Москва сокращает свою программу "Союз" всего до двух миссий в год.

Ранее "Комментарии" писали, что компания SpaceX выпустила первую версию своего руководства по эксплуатации космического корабля Starship, ракеты-носителя следующего поколения, которую она в настоящее время разрабатывает в Бока-Чика, штат Техас. Руководство не настолько подробное, как те, которые существуют для другого, оперативного космического корабля запуска SpaceX, но оно дает глубокое понимание того, как SpaceX предполагает использование Starship, в том числе в качестве грузового откатчика большой вместимости.

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