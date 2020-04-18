SpaceX впервые отправит пилотируемую миссию к МКС: названа дата

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Руководитель НАСА Джим Бриденстайн написал в твиттере, что космическая
компания миллиардера Илона Маска SpaceX 27 мая отправит двух астронавтов НАСА
на Международную космическую станцию (МКС) на борту своей ракеты Falcon 9 из
Флориды. Это первая миссия компании с людьми на борту.
Ранее американское космическое агентство сообщило, что миссия, в которой
48-летний астронавт НАСА Боб Бенкен и 52-летний Дуг Херли отправятся на
космическую станцию в капсуле Dragon экипажа SpaceX, будет запущена где-то в
мае.
Как и в большинстве масштабных миссий, новая дата может быть перенесена.
Если все пойдет по плану, миссия станет первой, когда НАСА запускает своих
астронавтов с американской земли с момента завершения программы "Космическая
транспортная система" в 2011 году. С тех пор НАСА делает ставку на российскую
космическую программу для доставки космонавтов на МКС.
Миссия в следующем месяце станет заключительным испытанием для экипажа
Dragon, прежде чем запустить регулярные полеты с людьми. Boeing Co разрабатывает
свой конкурирующий Starliner astronaut taxi, который должен также доставлять
людей в космос.
Агентство обдумывает, следует ли продлить пребывание Бенкена и Херли на
борту космической станции с недели, как первоначально планировалось, до шести
месяцев, чтобы обеспечить непрерывное укомплектование штатов американских
астронавтов на станции.
Изначально подобный запуск был запланирован на 2017 год, но его приходилось
неоднократно переносить. Задержки с разработкой экипажей Dragon и Boeing
Starliner вынудили НАСА покупать больше мест для экипажа у российского
космического агентства, что обходится все дороже, поскольку Москва сокращает
свою программу "Союз" всего до двух миссий в год.
Ранее "Комментарии" писали, что компания SpaceX
выпустила первую версию своего руководства по эксплуатации космического
корабля Starship, ракеты-носителя следующего поколения, которую она в настоящее
время разрабатывает в Бока-Чика, штат Техас. Руководство не настолько
подробное, как те, которые существуют для другого, оперативного космического
корабля запуска SpaceX, но оно дает глубокое понимание того, как SpaceX
предполагает использование Starship, в том числе в качестве грузового откатчика
большой вместимости.
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