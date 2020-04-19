NASA рассказало, как доставит марсианскую почву на Землю

Американское космическое агентство NASA и Европейское космическое агентство планируют в 2031 году впервые в истории привезти на Землю образцы грунта с Марса.



То, что NASA намеревается собрать образец почвы с Марса и доставить его на Землю, хорошо известно - об этом говорили много раз. Но как оно будет собирать почву с поверхности далекой планеты и доставлять ее на Землю?

Первая часть плана уже опубликована: она опирается на марсоход Mars Perseverance, который в настоящее время находится на стадии подготовки к запуску в июле, несмотря на пандемию. Mars Perseverance выполнит отбор проб почвы с использованием сверла и совка, заполнит 30 маленьких пробирок результатами своих марсианских погружений и сохранит их на борту.

Второй космический корабль отправится на Марс в 2026 году и прибудет в 2028 году. Он приземлится около Mars Perseverance в кратере Джезеро. Далее он развернет второй марсоход, который переберется на Mars Perseverance, соберет пробирки с пробами и поместит их в аппарат Mars ascent vehicle, который также поставляется с ним. Эта маленькая ракета запустит себя и образцы на орбиту. Кстати, это будет первый запуск космического корабля с поверхности Марса.

В этот момент третий космический корабль, который будет ожидать поблизости, синхронизирует свою орбиту с ракетой, подберет ее и вернется с ней на Землю, где осуществит контролируемую посадку в 2031 году.



Следует не забывать, что пока что это только теория. Реального космического корабля еще не существует и, вероятно, не будет еще долгое время. Тем не менее, следует признать, что NASA заявило о весьма амбициозном проекте.

Как сообщало издание "Комментарии", космический телескоп NASA обнаружил пригодную к жизни планету.



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