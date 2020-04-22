Первый иранский военный спутник вышел на орбиту

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в среду, что он успешно запустил первый военный спутник страны на орбиту. Это происходит на фоне повышенной напряженности взаимоотношений с Соединенными Штатами по поводу ядерных и ракетных программ Тегерана.

Представители США заявили, что они опасаются, что баллистическая технология дальнего радиуса действия, используемая для вывода спутников на орбиту, также может быть использована для запуска ядерных боеголовок. Тегеран отрицает утверждения США о том, что такая деятельность является прикрытием для разработки баллистических ракет и заявляет, что никогда не занимался разработкой ядерного оружия.

"Первый военный спутник Ирана, Noor, был запущен сегодня утром из центральной пустыни страны. Запуск был успешным и спутник вышел на орбиту", -заявило государственное телевидение.

Спутник вращается вокруг на орбите в 425 км над поверхностью Земли, сообщается в официальном заявлении КСИР. Иранские военные заявили, что использовали ракету Qased для запуска Noor, при этом не сообщая подробностей о технологии. Телевизионные кадры показали, что на спутниковом носителе был написан стих Корана, который мусульмане часто повторяют во время путешествия: "Слава Тому, кто подчинил это нам, поскольку мы никогда не смогли бы сделать это своими собственными усилиями".

Как сообщало издание "Комментарии", американцы отправили СМС-сообщение с космического спутника.

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