Американцы создали геологическую карту Луны

У NASA появился новый ресурс, который поможет агентству планировать будущие миссии на Луну. Геологи создали первую карту скал на поверхности Луны. Лунная карта, называемая Объединенной геологической картой Луны, была создана Геологической службой США (USGS), NASA и Лунным планетарным институтом.

Красочная карта разработана, чтобы действовать как образец геологии поверхности Луны и будет "неоценимой для научного сообщества, преподавателей и общественности". Карту создали, используя информацию из шести региональных карт эпохи "Аполлона" и обновленной информации о более поздних спутниковых миссиях на Луну.

Различные цветные области показывают типы горных пород и специфические особенности поверхности, чтобы помочь будущим исследователям. Цифровая карта USGS доступна онлайн бесплатно и показывает "невероятную детализацию" геологии Луны в масштабе от одного до пяти миллионов.

Это первый случай, когда вся лунная поверхность была полностью нанесена на карту и равномерно классифицирована учеными. Это крайне важно для реализации более авантюрных миссий на Луну, которые планируют NASA и другие космические агентства.



Как сообщало издание "Комментарии", орбиту Земли пересекут сразу два опасных астероида.

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