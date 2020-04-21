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Орбиту Земли пересекут сразу два опасных астероида - NASA

Два астероида пролетят через земную орбиту уже сегодня после обеда.

сегодня, 08:40
Автор:

• Виолетта Комаровская

Орбиту Земли пересекут сразу два опасных астероида - NASA

Орбиту Земли сегодня пересекут сразу два опасных астероида. Максимально близко к планете они подойдут после обеда, сообщает Центр исследований NASA. Астронавты следят за траекторией движения космических объектов.

Первый из астероидов через Солнечную систему летит со скоростью около 30 тысяч миль в час. Длинной он с Пизанскую башню в Италии, а шириной около 500 метров. Он окажется на земной орбите около двух часов дня по киевскому времени. При этом расстояние до Земли будет в несколько раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной. И все же за последние несколько сотен лет - это впервые космическое тело подобных размеров подойдет к планете настолько близко, сообщили сотрудники космического агенства. 

Второй астероид - чуть поменьше, да и скорость его в половину ниже. К Земле он приблизится уже ближе к ночи. 

По данным NASA, опасными они являются только потому, что пересекают земную орбиту, но ныне угрозы для планеты не несут. Правда, один из них, еще должен вернуться - к 2151-му году. А вот если бы такой астероид все же столкнулся с Землей, то мог бы потенциально разрушить целый континент, рассказали в космическом агентстве. 

По критериям NASA к опасным стоит относить также все астероиды, если их размер больше 140 метров, а к Земле они приближаются на расстояние 7 с половиной миллионов километров и меньше. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали, что NASA собирается изменить траекторию астероида, который приближается к планете. 


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Источник: https://www.ibtimes.com/nasa-asteroid-tracker-2-earth-crossing-neos-approaching-earth-2961980
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