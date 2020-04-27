Огромный астероид приблизится к Земле 29 апреля

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Крупный астероид 1998 OR2 приближается к Земле и приблизится максимально близко уже 29
апреля. Диаметр астероида — 1,5 километра. Об этом сообщили в издании BBC.
Огромный астероид обнаружили еще в 1998 году и уже тогда
считали потенциально опасным для нашей планеты из-за периодического приближения
к земной орбите. По данным Национального управления по аэронавстике и
исследованию космического пространства (NASA), астероид 1998 OR2 приблизится к планете Земля уже 29 апреля, но в этот раз
пролетит на безопасном расстоянии примерно в 6,2 миллиона километров.
Астрономы из обсерватории в Пуэрто-Рико сфотографировали
небесное тело, которое на фото будто надело защитную маску. Ученые пошутили,
что астероид знает о пандемии коронавируса Covid-19 на планете, мимо которой будет скоро пролетать.
Астрономы также обавили, что в следующий раз этот же
астероид приблизится к Земле в 2079 году и будет в 3,5 раза ближе к нашей
планете, чем в этот раз.
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