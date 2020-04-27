Огромный астероид приблизится к Земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2 приближается к Земле и приблизится максимально близко уже 29 апреля. Диаметр астероида — 1,5 километра. Об этом сообщили в издании BBC.

Огромный астероид обнаружили еще в 1998 году и уже тогда считали потенциально опасным для нашей планеты из-за периодического приближения к земной орбите. По данным Национального управления по аэронавстике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 1998 OR2 приблизится к планете Земля уже 29 апреля, но в этот раз пролетит на безопасном расстоянии примерно в 6,2 миллиона километров.

Астрономы из обсерватории в Пуэрто-Рико сфотографировали небесное тело, которое на фото будто надело защитную маску. Ученые пошутили, что астероид знает о пандемии коронавируса Covid-19 на планете, мимо которой будет скоро пролетать.

Астрономы также обавили, что в следующий раз этот же астероид приблизится к Земле в 2079 году и будет в 3,5 раза ближе к нашей планете, чем в этот раз.

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