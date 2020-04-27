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Последствия скандала: PepsiCo остановила рекламу с Региной Тодоренко после ее осуждения жертв домашнего насилия

Со страницы сока J7 удалили публикации с Региной Тодоренко

сегодня, 21:37
Автор:

• Антон Корнилов

Последствия скандала: PepsiCo остановила рекламу с Региной Тодоренко после ее осуждения жертв домашнего насилия

Последствия скандала с бывшей ведущей популярного шоу "Орел и решка" Региной Тодоренко еще не закончились. Компания PepsiCo приостановила рекламную кампанию с ее участием. Об этом сообщили в российском издании 360 со ссылкой на слова директора по коммуникациями компании PepsiCo Александра Костикова.

По его словам, решение приняли из-за скандала с участием Регины Тодоренко — она осудила жертв домашнего насилия и предложила задать им вопрос себе, почему их бьют. После этого на ведущую обрушилась общественность в социальных сетях, а теперь можно наблюдать и карьерные провалы из-за некорректных высказываний медиа-персоны.

"Мы были очень расстроены и даже шокированы этими словами", — заявил Костиков из PepsiCo.

Речь идет о рекламной кампании сока J7. В социальных сетях бренда уже удалили фотографии, видеоролики и другие упоминания Регины Тодоренко. Среди площадок Instagram, ВКонтакте и YouTube.

Как сообщал портал "Комментарии", YouTube проведет бесплатное онлайн-мероприятие с показом фестивального кино в течение 10 дней в конце мая.


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Источник: https://360tv.ru/news/znamenitosti/pepsico-objavila-o-priostanovke-reklamy-s-reginoj-todorenko/
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