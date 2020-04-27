Последствия скандала: PepsiCo остановила рекламу с Региной Тодоренко после ее осуждения жертв домашнего насилия

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Последствия скандала с бывшей ведущей популярного шоу "Орел
и решка" Региной Тодоренко еще не закончились. Компания PepsiCo приостановила рекламную кампанию
с ее участием. Об этом сообщили в российском издании 360 со ссылкой на слова
директора по коммуникациями компании PepsiCo Александра Костикова.
По его словам, решение приняли из-за скандала с участием
Регины Тодоренко — она осудила жертв домашнего насилия и предложила задать им
вопрос себе, почему их бьют. После этого на ведущую обрушилась общественность в
социальных сетях, а теперь можно наблюдать и карьерные провалы из-за
некорректных высказываний медиа-персоны.
"Мы были очень расстроены и даже шокированы этими словами",
— заявил Костиков из PepsiCo.
Речь идет о рекламной кампании сока J7. В социальных сетях бренда уже
удалили фотографии, видеоролики и другие упоминания Регины Тодоренко. Среди
площадок Instagram, ВКонтакте
и YouTube.
Как сообщал портал "Комментарии", YouTube проведет
бесплатное онлайн-мероприятие с показом фестивального кино в течение 10 дней в
конце мая.
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