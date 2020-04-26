Российский Glamour лишил Регину Тодоренко титула Женщина года за осуждение жертв домашнего насилия

Редакция российского глянцевого журнала Glamour лишила телеведущую и блогера Регину Тодоренко титула "Жещина года" из-за скандала после ее интервью YouTube-каналу PeopleTalk TV. Об этом сообщили в официальном аккаунте Glamour в социальной сети Instagram.

В заявлении издания сказано, что любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Суть скандала в том, что Регина Тодоренко 23 апреля в своем интервью вместе с мужем Владом Топаловым для YouTube-канала PeopleTalk TV сказала назвала психологически больными женщин, которые рассказывают о домашнем насилии.

"А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", — заявила Регина Тодоренко в ходе интервью.

После этой фразы телеведущую и блогера публично раскритиковали, поэтому она написала на своей официальной странице в Instagram, что выступает против домашнего насилия, а также извинилась за некорректные формулировки.

Регина Тодоренко получила титул "Женщина года" от Glamour еще в ноябре 2019 года.

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