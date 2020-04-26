Российский Glamour лишил Регину Тодоренко титула Женщина года за осуждение жертв домашнего насилия

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Редакция российского глянцевого журнала Glamour лишила
телеведущую и блогера Регину Тодоренко титула "Жещина года" из-за скандала
после ее интервью YouTube-каналу
PeopleTalk TV. Об
этом сообщили в официальном аккаунте Glamour в социальной сети Instagram.
В заявлении издания сказано, что любое насилие, в том числе
буллинг, недопустимо. Суть скандала в том, что Регина Тодоренко 23 апреля в
своем интервью вместе с мужем Владом Топаловым для YouTube-канала PeopleTalk TV сказала
назвала психологически больными женщин, которые рассказывают о домашнем
насилии.
"А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", —
заявила Регина Тодоренко в ходе интервью.
После этой фразы телеведущую и блогера публично
раскритиковали, поэтому она написала на своей официальной странице в Instagram, что выступает
против домашнего насилия, а также извинилась за некорректные формулировки.
Регина Тодоренко получила титул "Женщина года" от Glamour еще
в ноябре 2019 года.
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