В Британии сестры-близнецы умерли от коронавируса с разницей в три дня

Сестры-близнецы Эмма и Кэти Дэвис, которым было всего по 37 лет, умерли с разницей в три дня от коронавируса Covid-19 в Великобритании. Обе показали положительный результат теста на коронавирус Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC.

По словам другой их сестры по имени Зои, девушки всегда говорили, что пришли в этот мир вместе, поэтому и умрут вместе примерно в одно и то же время. Также она добавила, что сестры-близнецы страдали и от других сопутствующих болезней, которые могли ухудшить состояние здоровья параллельно с карантином. По словам Зои, Кэти и Эмма Дэвис отвратительно чувствовали себя в последние дни перед смертью.

Кэти работала детской медсестрой в больнице Саутгемптона и умерла 21 апреля. Эмма работала в той же больнице в отделении колоректальной хирургении в течение почти девяти лет до 2013 года, а умерла спустя три дня после сестры Кэти — 24 апреля.

Сестра Зои также рассказала, что сестры-близнецы всю жизнь хотели только помогать другим людям и считали это делом всей своей жизни. Они с детства во время игр притворялись докторами и медсестрами и пытались ухаживать за своими маленькими куклами.

В период пандемии коронавируса Covid-19 в Великобритании умерли уже 50 медсестер. Всего на момент публикации в Великобритании от коронавируса Covid-19 умерли 20 319 человек, а заболели более 148 тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Саудовская Аравия отменит удары плетьми как наказание и заменит их штрафами и лишением свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!