В Британии сестры-близнецы умерли от коронавируса с разницей в три дня

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Сестры-близнецы Эмма и Кэти Дэвис, которым было всего по 37
лет, умерли с разницей в три дня от коронавируса Covid-19 в Великобритании. Обе показали
положительный результат теста на коронавирус Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC.
По словам другой их сестры по имени Зои, девушки всегда
говорили, что пришли в этот мир вместе, поэтому и умрут вместе примерно в одно
и то же время. Также она добавила, что сестры-близнецы страдали и от других
сопутствующих болезней, которые могли ухудшить состояние здоровья параллельно с
карантином. По словам Зои, Кэти и Эмма Дэвис отвратительно чувствовали себя в
последние дни перед смертью.
Кэти работала детской медсестрой в больнице Саутгемптона и
умерла 21 апреля. Эмма работала в той же больнице в отделении колоректальной
хирургении в течение почти девяти лет до 2013 года, а умерла спустя три дня
после сестры Кэти — 24 апреля.
Сестра Зои также рассказала, что сестры-близнецы всю жизнь
хотели только помогать другим людям и считали это делом всей своей жизни. Они с
детства во время игр притворялись докторами и медсестрами и пытались ухаживать
за своими маленькими куклами.
В период пандемии коронавируса Covid-19 в Великобритании умерли уже 50
медсестер. Всего на момент публикации в Великобритании от коронавируса Covid-19 умерли 20 319 человек,
а заболели более 148 тысяч человек.
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