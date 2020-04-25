Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.04.2020

BTC/USD

7563.71

ETH/USD

194.71

LTC/USD

44.57

НБУ 25.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Саудовская Аравия отменит удары плетьми как наказание и заменит их штрафами и лишением свободы
НОВОСТИ Все новости

Саудовская Аравия отменит удары плетьми как наказание и заменит их штрафами и лишением свободы

В 2015 году Саудовская Аравия назначила одному блогеру 1000 ударов плетьми в виде наказания

сегодня, 19:57
Автор:

• Антон Корнилов

Саудовская Аравия отменит удары плетьми как наказание и заменит их штрафами и лишением свободы

В правительстве Саудовской Аравии приняли решение об отмене ударов плетьми как формы наказания в ходе проводимой реформы в сфере прав человека. В качестве альтернативы такому виду наказания будут использовать более гуманные штрафы и лишение свободы. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на документ Верховного суда Саудовской Аравии.

Король Салман вместе со своим сыном, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом проводят кампанию реформ в сфере прав человека в Саудовской Аравии. По информации издания, ранее судьи периодически по-своему интерпретировали религиозные тексты и создавали слишком много случаев, когда в качестве наказания за преступление использовалось наказание в виде ударов плетьми.

Например, известные случаи такого наказания как за домогательства, так и за посещение общественных мест в состоянии алкогольного опьянения, что, по мнению правозащитных организаций, является несоизмеримыми преступлениями.

Правозащитные организации уже много лет боролись за отмену ударов плетьми как форму наказания в Саудовской Аравии. И теперь, похоже, их стремления дали успешные плоды.

Одним из самых скандальных случаев, связанных с ударами плетьми, было дело блогера Раифа Бадави в 2015 году. Мужчина оскорбил ислам и совершил несколько киберпреступлений, за что суд Саудовской Аравии приговорил его к получению 1000 ударов плетьми. Впоследствии наказание отменили из-за международного скандала.

Как сообщал портал "Комментарии", Италия планирует открыть Колизей и другие достопримечательности и музеи уже в мае.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-saudi-rights-flogging/saudi-arabia-to-end-flogging-as-form-of-punishment-document-idUSKCN2262VT
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...