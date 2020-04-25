Саудовская Аравия отменит удары плетьми как наказание и заменит их штрафами и лишением свободы

В правительстве Саудовской Аравии приняли решение об отмене ударов плетьми как формы наказания в ходе проводимой реформы в сфере прав человека. В качестве альтернативы такому виду наказания будут использовать более гуманные штрафы и лишение свободы. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на документ Верховного суда Саудовской Аравии.

Король Салман вместе со своим сыном, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом проводят кампанию реформ в сфере прав человека в Саудовской Аравии. По информации издания, ранее судьи периодически по-своему интерпретировали религиозные тексты и создавали слишком много случаев, когда в качестве наказания за преступление использовалось наказание в виде ударов плетьми.

Например, известные случаи такого наказания как за домогательства, так и за посещение общественных мест в состоянии алкогольного опьянения, что, по мнению правозащитных организаций, является несоизмеримыми преступлениями.

Правозащитные организации уже много лет боролись за отмену ударов плетьми как форму наказания в Саудовской Аравии. И теперь, похоже, их стремления дали успешные плоды.

Одним из самых скандальных случаев, связанных с ударами плетьми, было дело блогера Раифа Бадави в 2015 году. Мужчина оскорбил ислам и совершил несколько киберпреступлений, за что суд Саудовской Аравии приговорил его к получению 1000 ударов плетьми. Впоследствии наказание отменили из-за международного скандала.

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