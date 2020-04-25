Саудовская Аравия отменит удары плетьми как наказание и заменит их штрафами и лишением свободы

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7563.71
ETH/USD
194.71
LTC/USD
44.57
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.36
В правительстве Саудовской Аравии приняли решение об отмене
ударов плетьми как формы наказания в ходе проводимой реформы в сфере прав
человека. В качестве альтернативы такому виду наказания будут использовать
более гуманные штрафы и лишение свободы. Об этом сообщили в издании Reuters со
ссылкой на документ Верховного суда Саудовской Аравии.
Король Салман вместе со своим сыном, наследным принцем
Мухаммедом бин Салманом проводят кампанию реформ в сфере прав человека в
Саудовской Аравии. По информации издания, ранее судьи периодически по-своему
интерпретировали религиозные тексты и создавали слишком много случаев, когда в
качестве наказания за преступление использовалось наказание в виде ударов
плетьми.
Например, известные случаи такого наказания как за
домогательства, так и за посещение общественных мест в состоянии алкогольного
опьянения, что, по мнению правозащитных организаций, является несоизмеримыми
преступлениями.
Правозащитные организации уже много лет боролись за отмену
ударов плетьми как форму наказания в Саудовской Аравии. И теперь, похоже, их
стремления дали успешные плоды.
Одним из самых скандальных случаев, связанных с ударами
плетьми, было дело блогера Раифа Бадави в 2015 году. Мужчина оскорбил ислам и
совершил несколько киберпреступлений, за что суд Саудовской Аравии приговорил
его к получению 1000 ударов плетьми. Впоследствии наказание отменили из-за
международного скандала.
Как сообщал портал "Комментарии", Италия планирует открыть Колизей
и другие достопримечательности и музеи уже в мае.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости