Италия планирует открыть Колизей и музеи уже в мае

В Италии планируют открыть музеи, Колизей и другие известные археологические памятники уже в мае 2020 года. Об этом сообщили в издании La Repubblica со ссылкой на слова министра культуры и туризма Италии Дарио Франческини в ходе интервью.

По словам министра, музеи и другие достопримечательности заработают не сразу после завершения карантина в стране, который в Италии планируется к 4 мая, а немного позднее. Также он добавил, что правительство разрешит открыть только те заведения, которые смогут обеспечить безопасность для своих посетителей.

Министр подчеркнул, что пока рано говорить об открытии границ, поэтому в правительстве Италии решили сосредоточиться на внутреннем туризме. Также власти планируют поддерживать финансово семьи с низкими доходами — до 500 евро.

Примечательно, что Италия стала третьей страной в мире и второй в Европе по числу заболевших коронавирусом Covid-19, а также второй страной в мире и первой в Европе по числу смертей от респираторной болезни.

Как сообщал портал "Комментарии", третьего "Человека-паука" и второго "Доктора Стрэнджа" перенесли на 4 месяца.

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