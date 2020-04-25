Италия планирует открыть Колизей и музеи уже в мае

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В Италии планируют открыть музеи, Колизей и другие известные
археологические памятники уже в мае 2020 года. Об этом сообщили в издании La Repubblica со
ссылкой на слова министра культуры и туризма Италии Дарио Франческини в ходе
интервью.
По словам министра, музеи и другие достопримечательности
заработают не сразу после завершения карантина в стране, который в Италии
планируется к 4 мая, а немного позднее. Также он добавил, что правительство
разрешит открыть только те заведения, которые смогут обеспечить безопасность
для своих посетителей.
Министр подчеркнул, что пока рано говорить об открытии
границ, поэтому в правительстве Италии решили сосредоточиться на внутреннем
туризме. Также власти планируют поддерживать финансово семьи с низкими доходами
— до 500 евро.
Примечательно, что Италия стала третьей страной в мире и
второй в Европе по числу заболевших коронавирусом Covid-19, а также второй страной в мире
и первой в Европе по числу смертей от респираторной болезни.
Как сообщал портал "Комментарии", третьего "Человека-паука"
и второго "Доктора Стрэнджа" перенесли на 4 месяца.
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