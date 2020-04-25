Третьего «Человека-паука» и второго «Доктора Стрэнджа» перенесли на 4 месяца

Киностудия Disney перенесла несколько своих фильмов из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19, среди которых популярные и ожидаемые третья часть "Человека-паука" с Томом Холландом и вторая часть "Доктора Стрэнджа" с Бенедиктом Камбербэтчем. Об этом сообщили в издании Deadline.

В тематическом издании о кино предполагают, что именно Sony подтолкнула Disney к переносу продолжений "Человека-паука" и "Доктора Стрэнджа". Sony назначила фильм по игре Uncharted на предыдущую дату третьей части "Человека паука", а он занял дату выхода второй части "Доктора Стрэнджа".

Теперь выход третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом в главной роли запланирован на 5 ноября 2021 года (раньше — на 16 июля). А второй "Доктор Стрэндж" должен выйти 25 марта 2022 года (раньше — 5 ноября 2021 года).

Среди прочего перенесли премьеры четвертой части "Тора" (с 18 февраля на 11 февраля 2022 года), второй части мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" (с 8 апреля на 7 октября 2022 года), фильма по игре Uncharted (с 8 октября на 16 июля 2021 года) и мультфильма "На связи" (с 18 сентября на 23 октября 2020 года).

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский подписал закон против спама поправками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!