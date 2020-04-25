Третьего «Человека-паука» и второго «Доктора Стрэнджа» перенесли на 4 месяца

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Киностудия Disney перенесла несколько своих фильмов из-за распространения
пандемии коронавируса Covid-19,
среди которых популярные и ожидаемые третья часть "Человека-паука" с Томом
Холландом и вторая часть "Доктора Стрэнджа" с Бенедиктом Камбербэтчем. Об этом
сообщили в издании Deadline.
В тематическом издании о кино предполагают, что именно Sony подтолкнула
Disney
к переносу продолжений "Человека-паука" и "Доктора Стрэнджа". Sony назначила
фильм по игре Uncharted на предыдущую дату третьей части "Человека паука", а он
занял дату выхода второй части "Доктора Стрэнджа".
Теперь выход третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом
в главной роли запланирован на 5 ноября 2021 года (раньше — на 16 июля). А
второй "Доктор Стрэндж" должен выйти 25 марта 2022 года (раньше — 5 ноября 2021
года).
Среди прочего перенесли премьеры четвертой части "Тора" (с 18
февраля на 11 февраля 2022 года), второй части мультфильма "Человек-паук: Через
вселенные" (с 8 апреля на 7 октября 2022 года), фильма по игре Uncharted (с 8 октября на 16
июля 2021 года) и мультфильма "На связи" (с 18 сентября на 23 октября 2020
года).
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