Зеленский подписал закон против спама поправками

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Теперь законопроект можно рассматривать по особой процедуре
при подготовке ко второму чтению, если к нему подали в 5 раз больше предложений
и поправок, чем статей в самом законе. Другим условием является как минимум 500
поданных поправок к законопроекту.
Для применения особой процедуры нужны подписи как минимум
трети народных депутатов и поддержка народных депутатов. В случае принятия
особой процедуры Верховной Радой каждая фракция или группа депутатов имеет право
определить до пяти поправок или предложений, на которых настаивает, для
рассмотрения в парламенте.
Закон вступает в силу на следующий день после его
опубликования. Такое решение принято после рекордных 16 тысяч поправок к так
называемому антиколомойскому законопроекту.
Как сообщал портал "Комментарии", Байден считает, что Трамп
попытается перенести президентские выборы США в 2020 году.
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