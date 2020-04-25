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Зеленский подписал закон против спама поправками

Верховная Рада сможет рассматривать тысячи поправок к законам по новой процедуре

сегодня, 19:14
Автор:

• Антон Корнилов

Зеленский подписал закон против спама поправками Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениями правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедура". Народные депутаты приняли этот закон на внеочередном заседании Верховной Рады 16 апреля 2020 года. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента Украины.

Теперь законопроект можно рассматривать по особой процедуре при подготовке ко второму чтению, если к нему подали в 5 раз больше предложений и поправок, чем статей в самом законе. Другим условием является как минимум 500 поданных поправок к законопроекту.

Для применения особой процедуры нужны подписи как минимум трети народных депутатов и поддержка народных депутатов. В случае принятия особой процедуры Верховной Радой каждая фракция или группа депутатов имеет право определить до пяти поправок или предложений, на которых настаивает, для рассмотрения в парламенте.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Такое решение принято после рекордных 16 тысяч поправок к так называемому антиколомойскому законопроекту.

Как сообщал портал "Комментарии", Байден считает, что Трамп попытается перенести президентские выборы США в 2020 году.


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Источник: https://comments.ua/
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