Скандал с Тодоренко и Топаловым: хейтеры атакуют семью в Instagram из-за слов о домашнем насилии

Известный певец Влад Топалов стал на защиту супруги Регины Тодоренко, которая стала самой обсуждаемой персоной в эти выходные. Напомним, телеведущая во время прямых эфиров в Instagram оправдала абьюз и резко высказалась о домашнем насилии. Дескать, что сделали сами женщины для того, чтобы их не били.

Интересно, что участие в аналогичном эфире об отношениях в семье принимал и сам Топалов, который сказал, что в звездных скандалах на тему, к примеру, измен люди не учитывают сторону мужчин. Женщины же, по словам певца, могли и сами быть причиной похождений налево, после чего "хайпуют" на разводах, и их карьера “выстреливает”. Топалов также упомянул громкий развод певицы Риты Дакоты и Влада Соколовского, а также скандал в семье Джигана и Оксаны Самойловой.

После слов Тодоренко о раскаянии хейтеры продолжили атаковать семью телеведущей, в защиту которой резко высказался Топалов.

"Хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться. Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Я всегда буду на вашей стороне! Не важно, правы вы или нет… мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой! А дома со всем разберемся. А вам, великие умы современности, ораторы, гении, изобретатели, ученые, профессора, лингвисты, академики, создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать — говорите уже мне. Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки", — написал певец.

Впрочем, подписчики восприняли эти слова довольно жестко. Некоторых возмутило, что Топалов пишет о скандале, будто не участвовал в нем. Другие же не ожидали нецензурных выражений, с помощью которых певец будет отвечать хейтерам. Многие пишут слова возмущения и разочарования в звездной семье, и отписываются от Влада и Регины в Instagram.

Напомним, редакция российского глянцевого журнала Glamour лишила телеведущую и блогера Регину Тодоренко титула "Жещина года" из-за скандала после ее интервью YouTube-каналу PeopleTalk TV.

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